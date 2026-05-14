Clima

Tras el frío inicial, anticipan suba de temperaturas y nuevas heladas sobre el área agrícola

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires difundió su perspectiva agroclimática para el período comprendido entre el 14 y el 20 de mayo, anticipando una semana marcada por cambios bruscos de temperatura, precipitaciones desparejas y el regreso de condiciones propicias para heladas en amplias zonas productivas del país.