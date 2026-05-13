La campaña agrícola santafesina continúa mostrando contrastes marcados entre las distintas regiones productivas. Mientras en gran parte del centro y sur provincial las condiciones climáticas permitieron acelerar la cosecha de soja y sorgo, en sectores del norte las lluvias acumuladas semanas atrás siguen condicionando las tareas rurales.
La cosecha de soja avanza en Santa Fe con rindes destacados, pero persisten complicaciones en zonas anegadas
El último informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas para el Centro-Norte santafesino reflejó un fuerte avance de la cosecha gruesa durante los últimos días. La soja temprana alcanzó un progreso del 85% con rindes que llegaron hasta los 60 quintales por hectárea, aunque en el norte provincial todavía persisten dificultades por excesos hídricos y lotes anegados.
Según el último reporte del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) para el centro-norte santafesino, durante cuatro a cinco jornadas consecutivas las condiciones climáticas favorecieron el avance sostenido de la cosecha gruesa, especialmente en soja temprana, soja tardía y sorgo granífero.
La soja temprana fue uno de los cultivos con mejor desempeño en la campaña 2025/2026. El área sembrada alcanzó las 1.070.000 hectáreas, un 3% superior al ciclo anterior.
En los departamentos del sur y centro del área relevada, la cosecha avanzó con rapidez y permitió alcanzar un progreso del 85%, con una mejora intersemanal de 20 puntos porcentuales.
Los rindes obtenidos también fueron destacados. El informe indicó resultados promedio mínimos de entre 24 y 26 quintales por hectárea y máximos que oscilaron entre 38 y 48 quintales, con lotes puntuales que alcanzaron los 58 y hasta 60 quintales por hectárea.
Además, el 95% de los cultivos fue calificado en estado “bueno a muy bueno”, con presencia de lotes considerados excelentes.
El norte santafesino sigue complicado
La situación, sin embargo, no es homogénea en todo el territorio provincial. En el este de Vera y General Obligado la trilla recién comenzó a retomarse lentamente debido a las precipitaciones registradas semanas atrás. En el departamento 9 de Julio, directamente, la cosecha todavía no pudo reiniciarse.
El escenario más complejo continúa observándose en sectores bajos y anegados, donde persisten problemas de drenaje y escurrimiento. El SEA advirtió que en muchos lotes ubicados en posiciones topográficas bajas todavía permanecen encharcamientos con escasa infiltración.
Estas condiciones no solo afectan el cierre de la campaña gruesa, sino que además comienzan a condicionar la planificación de la próxima campaña fina.
Soja tardía y sorgo también muestran avances
En el caso de la soja tardía, la superficie implantada alcanzó las 595.000 hectáreas, apenas por encima del ciclo anterior.
La cosecha logró avanzar un 35%, favorecida por varios días de estabilidad climática. Los rindes promedio se ubicaron entre 20 y 35 quintales por hectárea, aunque también se registraron lotes puntuales con producciones cercanas a los 48 quintales.
Por su parte, el sorgo granífero alcanzó una superficie sembrada de 120.000 hectáreas, un 10% menos que en la campaña previa. Los rendimientos promedios oscilaron entre 40 y 55 quintales por hectárea.
Algodón: el cultivo más afectado
El panorama más delicado volvió a registrarse en el algodón. La superficie sembrada cayó entre un 22 y un 24% respecto al ciclo pasado.
En el este provincial la cosecha se interrumpió nuevamente por la inestabilidad climática y, además, muchos lotes comenzaron a evidenciar ataques del picudo algodonero.
En el oeste del área algodonera, particularmente en sectores cercanos a Villa Minetti, la situación continúa prácticamente paralizada debido al ingreso de agua desde Santiago del Estero y Chaco.
El informe alertó que las fibras volvieron a perder calidad y que algunos cultivares directamente podrían abandonarse sin cosecha.
Buenas perspectivas climáticas
Para los próximos días, el SEA anticipó un escenario mayormente estable, con temperaturas medias a bajas y posibilidad de heladas hacia fines del período analizado.
No obstante, el organismo advirtió que durante el fin de semana podrían registrarse nuevas precipitaciones de distribución irregular, algo que mantiene en alerta a productores que todavía no lograron completar la cosecha en sectores afectados por los excesos hídricos.
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