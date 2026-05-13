Panorama agrícola

La cosecha de soja avanza en Santa Fe con rindes destacados, pero persisten complicaciones en zonas anegadas

El último informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas para el Centro-Norte santafesino reflejó un fuerte avance de la cosecha gruesa durante los últimos días. La soja temprana alcanzó un progreso del 85% con rindes que llegaron hasta los 60 quintales por hectárea, aunque en el norte provincial todavía persisten dificultades por excesos hídricos y lotes anegados.