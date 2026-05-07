Chicharrita del maíz

Dalbulus maidis: crecen las poblaciones en el NEA y Centro Norte, pero la cosecha ya está a salvo

El 41º informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis reveló comportamientos heterogéneos de la plaga en las distintas regiones maiceras del país. Mientras el NEA y el Centro Norte registraron incrementos poblacionales, el Litoral mostró una leve retracción y el NOA mantuvo niveles elevados pero estables.