El panorama en los campos argentinos ha dado un vuelco significativo en lo que va del 2026.
Movimiento de terneros: en los primeros cuatro meses se registra la zafra más lenta de los últimos 10 años
Con el clima a favor y precios sostenidos, los productores demoran la salida de terneros. Es la zafra más lenta de la última década, un fenómeno que está cambiando el perfil de la oferta cárnica en Argentina.
Lo que los números del Rosgan y el SENASA reflejan hoy es un cambio de estrategia estructural por parte del productor ganadero: la retención se ha convertido en la palabra de orden. Impulsados por una producción de pasto que no da tregua gracias a un clima benevolente y precios que incentivan la inversión, los criadores están decidiendo que el ternero se quede en el campo más tiempo.
Las estadísticas son contundentes: durante el mes de abril, la salida de terneros y terneras desde los establecimientos alcanzó las 926 mil cabezas. A simple vista, la cifra parece robusta, pero al compararla con el mismo mes del año anterior, se advierte que representa casi la mitad de lo registrado en 2025.
Si ampliamos la lupa al primer cuatrimestre, el movimiento total de animales con destino a cría o invernada asciende a 2,97 millones de cabezas. Esto significa que hay un millón de terneros menos circulando por las rutas argentinas en comparación con el año pasado.
Los analistas del sector coinciden en que estamos ante la zafra más lenta de los últimos 10 años. Mientras que en 2025 se movilizaba el 27% del stock total en este período, hoy apenas se ha trasladado el 20,6%. Ni siquiera en años de stock récord, como 2023, se vio una parsimonia similar en los movimientos de hacienda.
La revancha de la recría a campo
Este fenómeno no es casual. La "lentitud" de la zafra responde a una intensificación de los procesos de recría. El productor, al tener disponibilidad de forraje, busca sumar kilos "baratos" a campo antes de enviar los animales al encierre final.
Esto ha impactado directamente en el corazón de los feedlots. Históricamente, los corrales de engorde eran los receptores directos del flujo de terneros. Sin embargo, en lo que va de 2026, solo el 19,2% de los terneros que salieron de los campos fueron a parar a un feedlot, una caída sensible frente al 23% que promediaban años anteriores.
A pesar de recibir menos terneros livianos, los corrales de engorde no están vacíos; al contrario, operan en niveles históricamente altos. Al 1° de mayo, el stock en feedlots reportado por SENASA era de 2,04 millones de cabezas, un 6% más que el año pasado y el segundo registro más alto de la serie histórica.
Lo que ha cambiado radicalmente es el "inquilino" del corral.
Menos terneros: Hoy solo el 32% del stock en feedlots son terneros, cuando en años de sequía (como 2023) llegaban a representar la mitad del total.
Más novillitos: El 48% de los animales alojados ya son novillitos y vaquillonas.
Récord de novillos: Un dato que entusiasma a la industria es que el stock de novillos en los corrales creció un 20% interanual, alcanzando las 254 mil cabezas, el nivel más alto del último lustro.
¿Hacia una mayor oferta de carne?
Este cambio en la dinámica —pasar de un modelo de "terminación rápida" a uno de "recría larga"— tiene una consecuencia directa para el mostrador y la exportación: animales más pesados.
La articulación entre una recría eficiente a campo y una terminación estratégica en corral está permitiendo que el animal llegue al gancho con más kilos. Si esta tendencia se sostiene y el clima sigue acompañando, la ganadería argentina podría estar dando un paso firme hacia el aumento de la productividad individual de sus rodeos, compensando con kilos lo que a veces falta en número de cabezas.
En definitiva, la zafra 2026 será recordada como el año en que el campo decidió aprovechar el pasto, puso el freno de mano a las ventas apresuradas y apostó por un negocio de mayor aliento.