Ganadería

Movimiento de terneros: en los primeros cuatro meses se registra la zafra más lenta de los últimos 10 años

Con el clima a favor y precios sostenidos, los productores demoran la salida de terneros. Es la zafra más lenta de la última década, un fenómeno que está cambiando el perfil de la oferta cárnica en Argentina.