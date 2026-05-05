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Brechas de rinde en Argentina: ¿por qué hoy cosechamos sólo la mitad del maíz y la soja posibles?

Adelantando un tema central del próximo Congreso Aapresid “Nuestro suelo nuestra voz”, especialistas analizan las causas detrás de las brechas de rinde de los principales cultivos.

FILE PHOTO: Corn plants affected by a long drought that finally ended this month by the arrival of rain, is pictured in a farm in 25 de Mayo, in the outskirts of Buenos Aires, Argentina January 24, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian/File PhotoFILE PHOTO: Corn plants affected by a long drought that finally ended this month by the arrival of rain, is pictured in a farm in 25 de Mayo, in the outskirts of Buenos Aires, Argentina January 24, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo
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En la antesala del Congreso Aapresid 2026, con la fuerza de Expoagro, que tendrá lugar del 4 al 6 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario, el debate sobre brechas de rendimiento ocupará un rol central:

Agricultura Según José Andrade, “en maíz los rindes logrados están en torno al 50-55% del potencial y en soja entre el 60 y el 65%"

¿Cuánto más se podría producir con la tecnología actual y por qué no se logra? El investigador del CONICET y docente de la FAUBA, José Andrade y el especialista de INTA Balcarce, Pablo Abbate adelantan algunas puntas que estarán presentando durante el evento.

En cultivos de gruesa, el diagnóstico es claro. Según José Andrade, “en maíz los rindes logrados están en torno al 50-55% del potencial y en soja entre el 60 y el 65%. Es decir, una parte significativa del techo productivo sigue sin capturarse, especialmente en maíz.

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En cultivos de fina, el análisis cambia de enfoque. Pablo Abbate propone mirar no solo la brecha anual, sino cómo evoluciona el rendimiento en el tiempo: “en la mayoría de las localidades, la mayor brecha se da en los años de mayor potencial, donde se desaprovechan las mejores condiciones” .

Dónde se pierden hoy los kilos

Más que un problema puntual, las brechas reflejan limitaciones estructurales del sistema productivo.

En gruesa, Andrade identifica un punto crítico: la nutrición. “Estamos aplicando menos nutrientes de los que los cultivos se llevan, es decir, estamos haciendo minería de nutrientes en los suelos”. Esta subinversión impacta directamente en los rindes y explica gran parte de la distancia con el potencial.

En maíz, los rindes logrados están en un 50-55% del potencial, y la nutrición deficiente es una de las principales causas. En soja, las brechas rondan el 60-65% y los aspectos operativos están entre las principales causas.

AgriculturaEn soja, las brechas rondan el 60-65% y los aspectos operativos están entre las principales causas.

En soja, además, aparecen factores operativos: el retraso en la fecha de siembra por limitaciones logísticas reduce el rendimiento, un problema que se agrava a gran escala. “No es solo manejo, también hay una cuestión de inversión y capacidad operativa”, advierte Andrade.

En trigo, Abbate pone el foco en otra dimensión: el manejo bajo incertidumbre. “El manejo está apuntado a un ambiente promedio porque el riesgo es alto”, explica . Esto lleva a estrategias conservadoras que funcionan en años normales, pero limitan el aprovechamiento de campañas favorables.

¿Brecha técnica o económica?

El techo productivo existe y es conocido, pero no necesariamente es el objetivo. “Un productor eficiente debería apuntar a alrededor del 80% del rendimiento potencial, que es donde se logra un equilibrio costo-beneficio”, señala Andrade. Superar ese nivel implicaría asumir riesgos y costos difíciles de justificar en el contexto actual.

AgriculturaEn trigo, Abbate pone el foco en otra dimensión: el manejo bajo incertidumbre. “El manejo está apuntado a un ambiente promedio porque el riesgo es alto”,

En esa línea, las brechas no son solo técnicas: también son económicas y, en muchos casos, estratégicas. La incertidumbre climática, los márgenes ajustados y el acceso al financiamiento condicionan las decisiones agronómicas.

Tanto en fina como en gruesa, los especialistas coinciden en que el uso de datos es clave, pero todavía insuficiente. Para Andrade, “cuanta más información tengamos para analizar las causas de la brecha, mejor”, aunque advierte que los datos por sí solos no alcanzan y deben validarse con experimentación.

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Abbate, en tanto, hace hincapié en el seguimiento del cultivo y la ambientación. “La ambientación ayuda a reducir riesgos y el monitoreo permite ajustar decisiones en tiempo real”. Sin embargo, aclara que, herramientas como imágenes o sensores deben complementarse con estrategias como franjas de suficiencia para ser realmente útiles.

Más cerca del techo: qué falta para cerrar la brecha

Si bien no hay una única receta, las oportunidades están identificadas. En los cultivos de gruesa, la reducción de las brechas pasa por mejoras en la nutrición, ajustando dosis y estrategias, la optimización de fechas de siembra y la inversión en capacidad operativa.

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En fina, el desafío se debate entre ajustar decisiones en función del año y no del promedio, intensificar el seguimiento del cultivo y aprovechar mejor los años de alto potencial. “Hoy el problema no es solo producir más, sino saber cuándo y dónde invertir para capturar ese potencial”, sintetiza Abbate .

Una brecha que también es oportunidad

Las brechas de rendimiento no son solo una limitante: son, sobre todo, una oportunidad concreta. En un contexto donde aumentar superficie no siempre es viable, mejorar la eficiencia dentro del lote aparece como el camino más directo para crecer.

Las estrategias para acercarnos a los techos productivos en los principales cultivos de Argentina son un debate obligado del próximo Congreso Aapresid, con la fuerza de Expoagro, que prepara una oferta de más de 300 paneles con los disertantes más destacados.

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