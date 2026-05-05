Trabajo conjunto entre los sectores público y privado

Argentina potencia sus exportaciones de carne al mercado estadounidense

Entre el 27 de abril y el 1° de mayo, en las ciudades de Filadelfia, Chicago y Los Ángeles, con la participación de 15 frigoríficos argentinos, se llevaron a cabo rondas de negocios y acciones comerciales orientadas a consolidar el posicionamiento de la carne argentina como producto premium y a expandir su presencia en Estados Unidos.