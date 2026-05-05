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Trabajo conjunto entre los sectores público y privado

Argentina potencia sus exportaciones de carne al mercado estadounidense

Entre el 27 de abril y el 1° de mayo, en las ciudades de Filadelfia, Chicago y Los Ángeles, con la participación de 15 frigoríficos argentinos, se llevaron a cabo rondas de negocios y acciones comerciales orientadas a consolidar el posicionamiento de la carne argentina como producto premium y a expandir su presencia en Estados Unidos.

Semana de la Carne Argentina: negocios y promoción en Estados UnidosSemana de la Carne Argentina: negocios y promoción en Estados Unidos
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Finalizó la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, una iniciativa impulsada por la Secretaría General de la Presidencia y desarrollada en coordinación con la Cancillería, PromArgentina, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) y el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

Esta acción refleja la decisión concreta de proyectar a la Argentina como proveedor confiable, competitivo y con capacidad de escala en uno de los mercados más relevantes del mundo.

Entre el 27 de abril y el 1° de mayo, en las ciudades de Filadelfia, Chicago y Los Ángeles, con la participación de 15 frigoríficos argentinos, se llevaron a cabo rondas de negocios y acciones comerciales orientadas a consolidar el posicionamiento de la carne argentina como producto premium y a expandir su presencia en Estados Unidos.

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La Cancillería desempeñó un rol activo en la construcción de agendas, la generación de contactos y la vinculación directa con importadores y actores clave del ecosistema comercial estadounidense.

Éxito comercial

Más de cuarenta importadores estadounidenses participaron de reuniones de negocios con empresas argentinas. Las degustaciones y presentaciones comerciales alcanzaron a representantes de hoteles, restaurantes, empresas de catering, distribuidores y cadenas de supermercados, ampliando la visibilidad y el acceso a segmentos de alto valor.

La iniciativa, además, se inscribe en una etapa de profundización de la relación estratégica con Estados Unidos que ya genera resultados concretos.

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La ampliación de la cuota de exportación de carne bovina de 20.000 a 100.000 toneladas marca un cambio de escala para el sector y abre una nueva frontera de crecimiento para la producción argentina.

Nodo logístico

En Filadelfia, la delegación visitó el puerto PhilaPort, que canaliza cerca del 40% de las exportaciones argentinas de carne bovina a ese país y se consolida como un nodo logístico clave.

Representantes del Meat Import Council of America (MICA) y autoridades portuarias reafirmaron la confiabilidad de nuestro país como proveedor y respaldaron la ampliación y continuidad de este esquema comercial.

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Los resultados ya están en marcha: durante el primer trimestre de 2026, las exportaciones argentinas de carne bovina deshuesada a Estados Unidos alcanzaron USD 175 millones y 21.400 toneladas. Con la ampliación de la cuota, el margen de crecimiento se ubica entre 600 y 800 millones de dólares adicionales.

Este trabajo conjunto entre los sectores público y privado confirma un rumbo claro: la Argentina alinea producción, estrategia y diplomacia económica para transformar oportunidades en exportaciones, inversión y empleo.

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Durante el segundo semestre del año, esta iniciativa avanzará con nuevas acciones de promoción en mercados estratégicos dentro de Estados Unidos, con foco en Florida, Georgia y Texas

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