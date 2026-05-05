Finalizó la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, una iniciativa impulsada por la Secretaría General de la Presidencia y desarrollada en coordinación con la Cancillería, PromArgentina, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) y el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA).
Argentina potencia sus exportaciones de carne al mercado estadounidense
Entre el 27 de abril y el 1° de mayo, en las ciudades de Filadelfia, Chicago y Los Ángeles, con la participación de 15 frigoríficos argentinos, se llevaron a cabo rondas de negocios y acciones comerciales orientadas a consolidar el posicionamiento de la carne argentina como producto premium y a expandir su presencia en Estados Unidos.
Esta acción refleja la decisión concreta de proyectar a la Argentina como proveedor confiable, competitivo y con capacidad de escala en uno de los mercados más relevantes del mundo.
Entre el 27 de abril y el 1° de mayo, en las ciudades de Filadelfia, Chicago y Los Ángeles, con la participación de 15 frigoríficos argentinos, se llevaron a cabo rondas de negocios y acciones comerciales orientadas a consolidar el posicionamiento de la carne argentina como producto premium y a expandir su presencia en Estados Unidos.
La Cancillería desempeñó un rol activo en la construcción de agendas, la generación de contactos y la vinculación directa con importadores y actores clave del ecosistema comercial estadounidense.
Éxito comercial
Más de cuarenta importadores estadounidenses participaron de reuniones de negocios con empresas argentinas. Las degustaciones y presentaciones comerciales alcanzaron a representantes de hoteles, restaurantes, empresas de catering, distribuidores y cadenas de supermercados, ampliando la visibilidad y el acceso a segmentos de alto valor.
La iniciativa, además, se inscribe en una etapa de profundización de la relación estratégica con Estados Unidos que ya genera resultados concretos.
La ampliación de la cuota de exportación de carne bovina de 20.000 a 100.000 toneladas marca un cambio de escala para el sector y abre una nueva frontera de crecimiento para la producción argentina.
Nodo logístico
En Filadelfia, la delegación visitó el puerto PhilaPort, que canaliza cerca del 40% de las exportaciones argentinas de carne bovina a ese país y se consolida como un nodo logístico clave.
Representantes del Meat Import Council of America (MICA) y autoridades portuarias reafirmaron la confiabilidad de nuestro país como proveedor y respaldaron la ampliación y continuidad de este esquema comercial.
Los resultados ya están en marcha: durante el primer trimestre de 2026, las exportaciones argentinas de carne bovina deshuesada a Estados Unidos alcanzaron USD 175 millones y 21.400 toneladas. Con la ampliación de la cuota, el margen de crecimiento se ubica entre 600 y 800 millones de dólares adicionales.
Este trabajo conjunto entre los sectores público y privado confirma un rumbo claro: la Argentina alinea producción, estrategia y diplomacia económica para transformar oportunidades en exportaciones, inversión y empleo.
Durante el segundo semestre del año, esta iniciativa avanzará con nuevas acciones de promoción en mercados estratégicos dentro de Estados Unidos, con foco en Florida, Georgia y Texas
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