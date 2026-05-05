Reconfigura el comercio mundial

India y Nueva Zelanda sellan un TLC que redefine el comercio, con límites en el sector lácteo

Ambos países firmaron un acuerdo de libre comercio que impulsa la integración en el Indo-Pacífico. Mientras se prevé una fuerte reducción arancelaria en múltiples sectores, el rubro lácteo queda bajo estricta protección por parte del gigante asiático.