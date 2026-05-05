#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Reconfigura el comercio mundial

India y Nueva Zelanda sellan un TLC que redefine el comercio, con límites en el sector lácteo

Ambos países firmaron un acuerdo de libre comercio que impulsa la integración en el Indo-Pacífico. Mientras se prevé una fuerte reducción arancelaria en múltiples sectores, el rubro lácteo queda bajo estricta protección por parte del gigante asiático.

Nuevo acuerdo comercial en el Indo-Pacífico: apertura selectiva y cautela en los lácteosNuevo acuerdo comercial en el Indo-Pacífico: apertura selectiva y cautela en los lácteos
 14:25
Seguinos en
Por: 

El escenario comercial global suma un nuevo capítulo con la firma del tratado de libre comercio entre India y Nueva Zelanda, concretada el 27 de abril de 2026.

El acuerdo se inscribe en un proceso más amplio de fortalecimiento de los vínculos económicos en la región del Indo-Pacífico, donde iniciativas como la Asociación Económica Integral Regional continúan consolidándose como ejes estratégicos.

A person looks at a selection of cheeses and price tags in a store in Manhattan, New York City, U.S., March 29, 2022. REUTERS/Andrew KellyTLC India–Nueva Zelanda: oportunidades exportadoras y barreras en sectores sensibles

Este nuevo entendimiento bilateral apunta a facilitar el comercio mediante la reducción progresiva de aranceles sobre una parte significativa de las exportaciones neozelandesas hacia India, al tiempo que prevé la eliminación total de aranceles para los productos indios que ingresen al mercado neozelandés.

Apertura comercial con asimetrías

El diseño del acuerdo refleja una lógica de apertura con matices. Mientras Nueva Zelanda accede a mejores condiciones para colocar sus exportaciones, India mantiene una estrategia selectiva en sectores considerados sensibles.

Esta asimetría responde tanto a diferencias estructurales entre ambas economías como a la necesidad de equilibrar intereses productivos internos con objetivos de inserción internacional. En ese marco, el sector agroalimentario aparece como uno de los principales campos de negociación.

A French dairy farmer milks cows to collect organic milk, some of which will be used to make butter, at his farm in Saint-Colomban, France, October 26, 2017. REUTERS/Stephane Mahe francia francia tambo produccion leche organica leche organica tambosTLC India–Nueva Zelanda: oportunidades exportadoras y barreras en sectores sensibles

Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es la decisión de India de preservar su mercado lácteo. Como principal productor mundial de leche, el país sostiene un sistema fuertemente orientado al consumo interno, con millones de pequeños productores y cooperativas que dependen de esta actividad.

En ese contexto, el tratado mantiene amplias exclusiones arancelarias para productos lácteos básicos, limitando el acceso externo. La apertura se concentra únicamente en segmentos específicos, como ingredientes funcionales, fórmulas infantiles y productos destinados al procesamiento industrial o la reexportación.

Mirá tambiénEl crédito agrícola en máximos históricos: fuerte impulso de los préstamos en moneda extranjera

El nivel de precios internos también influye en esta política. En marzo de 2026, la leche cruda en India se ubicaba en torno a 60,40 rupias por litro (aproximadamente 0,56 euros), un valor relativamente elevado en comparación con otros mercados internacionales, lo que refuerza la necesidad de protección frente a la competencia externa.

Impacto y perspectivas a futuro

El acuerdo representa una oportunidad significativa para dinamizar el comercio bilateral y fortalecer la presencia de ambos países en el escenario global. Sin embargo, su impacto efectivo dependerá de los detalles de implementación y de la evolución de las concesiones arancelarias en sectores clave.

Mirá tambiénMejores rindes en girasol elevan la producción, mientras avanza la cosecha de soja y maíz

En particular, los analistas coinciden en que será necesario monitorear de cerca cualquier modificación en las condiciones de acceso al mercado lácteo indio, dado su peso económico y social.

Así, el tratado entre India y Nueva Zelanda se perfila como un ejemplo de integración comercial pragmática: promueve la apertura y el crecimiento, pero sin desatender las realidades productivas y las sensibilidades internas de cada país.

Seguinos en
#TEMAS:
Puertonegocios
Lechería
India

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro