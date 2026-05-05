El escenario comercial global suma un nuevo capítulo con la firma del tratado de libre comercio entre India y Nueva Zelanda, concretada el 27 de abril de 2026.
India y Nueva Zelanda sellan un TLC que redefine el comercio, con límites en el sector lácteo
Ambos países firmaron un acuerdo de libre comercio que impulsa la integración en el Indo-Pacífico. Mientras se prevé una fuerte reducción arancelaria en múltiples sectores, el rubro lácteo queda bajo estricta protección por parte del gigante asiático.
El acuerdo se inscribe en un proceso más amplio de fortalecimiento de los vínculos económicos en la región del Indo-Pacífico, donde iniciativas como la Asociación Económica Integral Regional continúan consolidándose como ejes estratégicos.
Este nuevo entendimiento bilateral apunta a facilitar el comercio mediante la reducción progresiva de aranceles sobre una parte significativa de las exportaciones neozelandesas hacia India, al tiempo que prevé la eliminación total de aranceles para los productos indios que ingresen al mercado neozelandés.
Apertura comercial con asimetrías
El diseño del acuerdo refleja una lógica de apertura con matices. Mientras Nueva Zelanda accede a mejores condiciones para colocar sus exportaciones, India mantiene una estrategia selectiva en sectores considerados sensibles.
Esta asimetría responde tanto a diferencias estructurales entre ambas economías como a la necesidad de equilibrar intereses productivos internos con objetivos de inserción internacional. En ese marco, el sector agroalimentario aparece como uno de los principales campos de negociación.
Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es la decisión de India de preservar su mercado lácteo. Como principal productor mundial de leche, el país sostiene un sistema fuertemente orientado al consumo interno, con millones de pequeños productores y cooperativas que dependen de esta actividad.
En ese contexto, el tratado mantiene amplias exclusiones arancelarias para productos lácteos básicos, limitando el acceso externo. La apertura se concentra únicamente en segmentos específicos, como ingredientes funcionales, fórmulas infantiles y productos destinados al procesamiento industrial o la reexportación.
El nivel de precios internos también influye en esta política. En marzo de 2026, la leche cruda en India se ubicaba en torno a 60,40 rupias por litro (aproximadamente 0,56 euros), un valor relativamente elevado en comparación con otros mercados internacionales, lo que refuerza la necesidad de protección frente a la competencia externa.
Impacto y perspectivas a futuro
El acuerdo representa una oportunidad significativa para dinamizar el comercio bilateral y fortalecer la presencia de ambos países en el escenario global. Sin embargo, su impacto efectivo dependerá de los detalles de implementación y de la evolución de las concesiones arancelarias en sectores clave.
En particular, los analistas coinciden en que será necesario monitorear de cerca cualquier modificación en las condiciones de acceso al mercado lácteo indio, dado su peso económico y social.
Así, el tratado entre India y Nueva Zelanda se perfila como un ejemplo de integración comercial pragmática: promueve la apertura y el crecimiento, pero sin desatender las realidades productivas y las sensibilidades internas de cada país.