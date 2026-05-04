El desarrollo de la campaña agrícola muestra señales positivas en varios cultivos clave. De acuerdo con el último relevamiento de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, los rendimientos por encima de lo previsto en girasol permitieron ajustar al alza la proyección de producción, mientras que soja y maíz avanzan en su cosecha con resultados en general favorables.
Mejores rindes en girasol elevan la producción, mientras avanza la cosecha de soja y maíz
El último estudio destaca un incremento en la proyección de producción de girasol, impulsado por rindes superiores a lo esperado. En paralelo, avanzan las cosechas de soja y maíz con resultados favorables, aunque con ritmos desiguales según la región.
La cosecha de soja alcanza el 18,3 % de las 17,2 millones de hectáreas sembradas, tras un avance intersemanal de 8 puntos porcentuales. El rendimiento promedio nacional se ubica en 37 quintales por hectárea.
Si bien el ritmo de recolección se encuentra casi 4 puntos por delante de la campaña anterior, aún persiste una demora de 11 puntos porcentuales respecto al promedio de las últimas cinco campañas.
En cuanto a los rindes, la soja de primera muestra resultados superiores a los históricos en las principales zonas productivas.
En el Núcleo Norte promedia 39,6 qq/Ha, mientras que en el Núcleo Sur alcanza los 40,5 qq/Ha. También se destacan los resultados en el Norte de La Pampa y Oeste de Buenos Aires, donde los rindes promedian 41,4 qq/Ha, favorecidos por las lluvias acumuladas durante el ciclo, aunque allí se registran demoras en la cosecha por condiciones de suelo.
Por su parte, la soja de segunda presenta un avance aún incipiente, con solo el 1,3 % del área recolectada. Sin embargo, el 84 % de los lotes se mantiene en condiciones entre normales y excelentes. En este contexto, se sostiene la proyección de producción en 48,6 millones de toneladas.
Maíz: avance moderado y buen estado del cultivo
La cosecha de maíz cubre el 28 % del área apta, luego de un progreso intersemanal de 1,5 puntos porcentuales. El rendimiento promedio nacional se ubica en 86,8 qq/Ha.
Las mejoras climáticas registradas en gran parte del área agrícola permitieron retomar gradualmente las labores, aunque el avance se ve condicionado por la prioridad que aún tiene la recolección de soja de primera en muchas regiones.
A nivel zonal, los rindes se mantienen en niveles elevados: 100,5 qq/Ha en el Núcleo Norte y 95,4 qq/Ha en el Núcleo Sur. En tanto, el maíz tardío avanza hacia su madurez fisiológica, con una proporción creciente de lotes en etapas finales del ciclo.
El estado general del cultivo continúa siendo favorable, con el 97,8 % del área en condición normal a excelente. Bajo este escenario, se mantiene la estimación de producción en 61 millones de toneladas.
Girasol: rindes por encima de lo esperado
El girasol es el cultivo que muestra la principal novedad del informe. La cosecha alcanza el 97 % del área apta, tras un avance intersemanal de 5,7 puntos porcentuales, quedando apenas 1,6 puntos por debajo del promedio de las últimas cinco campañas.
A pesar de la variabilidad en los rendimientos, los resultados obtenidos en las últimas semanas superaron tanto las marcas previas como las expectativas iniciales de los productores. Este comportamiento se observa especialmente en el sudeste de Buenos Aires, una región que concentra el 19 % del área sembrada.
Como consecuencia de estos mejores rindes, la proyección de producción fue ajustada al alza, pasando de 6,4 a 6,6 millones de toneladas.