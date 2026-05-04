Informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Mejores rindes en girasol elevan la producción, mientras avanza la cosecha de soja y maíz

El último estudio destaca un incremento en la proyección de producción de girasol, impulsado por rindes superiores a lo esperado. En paralelo, avanzan las cosechas de soja y maíz con resultados favorables, aunque con ritmos desiguales según la región.