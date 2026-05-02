Informe de la BCR

El trigo sube 30% y cambia el escenario global del mercado agrícola

El precio del trigo alcanzó su nivel más alto en casi dos años en Chicago, impulsado por tensiones geopolíticas, problemas productivos y el fuerte encarecimiento de los fertilizantes. El nuevo escenario también impacta en Argentina y podría reducir el área sembrada.