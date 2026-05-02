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El trigo sube 30% y cambia el escenario global del mercado agrícola

El precio del trigo alcanzó su nivel más alto en casi dos años en Chicago, impulsado por tensiones geopolíticas, problemas productivos y el fuerte encarecimiento de los fertilizantes. El nuevo escenario también impacta en Argentina y podría reducir el área sembrada.

El trigo alcanza máximos de casi dos años en Chicago en medio de tensiones globalesEl trigo alcanza máximos de casi dos años en Chicago en medio de tensiones globales
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El mercado internacional de trigo atraviesa un cambio abrupto. En pocas semanas, el cereal pasó de un escenario de abundancia a otro marcado por incertidumbre, suba de costos y posibles recortes de oferta.

En ese contexto, el precio en Chicago alcanzó los 246 dólares por tonelada, su nivel más alto en 21 meses, con una suba cercana al 30% respecto de comienzos de año.

Uno de los principales factores detrás de este salto es la escalada del conflicto en Medio Oriente, que mantiene restringido el tránsito en el Estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio global.

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La menor circulación de buques impulsó los precios de la energía, con el petróleo por encima de los 107 dólares por barril, encareciendo insumos clave como los fertilizantes.

El trigo, uno de los cultivos más intensivos en el uso de fertilizantes nitrogenados, es especialmente sensible a este contexto. El aumento de costos ya impacta en las decisiones productivas, con expectativas de menor área sembrada en países exportadores como Australia.

El mercado argentino también cambia de rumbo

A esto se suman problemas climáticos en Estados Unidos, donde la sequía afecta al trigo de invierno. Solo el 19% del área presenta condiciones adecuadas, mientras que el 35% se encuentra en estado malo o muy malo. Este escenario se da, además, con la menor superficie sembrada desde que existen registros oficiales.

(251214) -- TIMBUES, 14 diciembre, 2025 (Xinhua) -- Vista aérea tomada con un dron del 13 de diciembre de 2025 del buque MV Shandong Fu Yi que trasladará el primer embarque comercial a granel de trigo argentino con destino a China anclado en la terminal portuaria de Cofco International, en la localidad de Timbúes, en el norte de Rosario, en la provincia de Santa Fé, Argentina. El primer embarque comercial a granel de trigo argentino con destino a China partió el sábado desde la provincia argentina de Santa Fe, marcando un hito en la relación económica bilateral y la apertura de un nuevo flujo de comercio entre ambos países. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (oa) (da)El trigo alcanza máximos de casi dos años en Chicago en medio de tensiones globales

El nuevo contexto global también repercute en Argentina. Los precios futuros del trigo subieron entre 12% y 17% desde enero, pero el cambio más significativo es la modificación en la curva del mercado, que ahora muestra valores más altos a futuro. Esto indica expectativas de una oferta más ajustada en los próximos meses.

Sin embargo, el encarecimiento de los insumos genera preocupación. La relación entre el precio de la urea y el trigo alcanzó su nivel más alto en al menos una década, lo que reduce la rentabilidad del cultivo. En este escenario, se estima que la superficie sembrada en la región núcleo podría caer en unas 300.000 hectáreas para la próxima campaña.

Problemas productivos en Estados Unidos

El maíz también se ve impulsado por este contexto. En Chicago, los precios subieron hasta los 183 dólares por tonelada, favorecidos tanto por el aumento de costos como por su rol creciente como insumo energético.

El trigo consolida rendimientos y avanza la siembra de la soja en el centro norte santafesinoEl trigo alcanza máximos de casi dos años en Chicago en medio de tensiones globales

En Brasil, incluso, se analiza elevar el corte de bioetanol, lo que incrementaría la demanda del cereal.

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En conjunto, el mercado agrícola muestra un escenario más volátil, donde factores geopolíticos, energéticos y climáticos redefinen las perspectivas productivas. El trigo, en particular, enfrenta un equilibrio delicado entre mejores precios y mayores costos, en un contexto que abre oportunidades pero también plantea nuevos riesgos para los productores.

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