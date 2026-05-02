En solo siete días

La cosecha se acelera y la soja suma 800.000 toneladas en la región núcleo

El cambio en las condiciones climáticas permitió destrabar la cosecha en la región núcleo, con un avance récord de un millón de hectáreas en una semana. Mejores rindes elevan la producción de soja y consolidan un ciclo con números históricos junto al maíz.