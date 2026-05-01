Fuerte inversión en genética bovina

Innovación en el agro: Argentina se posiciona en la élite regional de biotecnología reproductiva

La Argentina se prepara para dar un paso estratégico en la modernización de su ganadería con la instalación de un laboratorio de semen sexado de última generación. La inversión, impulsada por una compañía líder en biotecnología reproductiva, permitirá mejorar la eficiencia productiva, fortalecer el perfil exportador y posicionar al país en un segmento de alto valor dentro del mercado global.