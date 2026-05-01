El agro argentino suma un nuevo hito en materia de innovación tecnológica. La firma internacional Sexing Technologies, líder global en biotecnología aplicada a la reproducción animal, confirmó una inversión estratégica en el país para producir semen sexado con tecnología de última generación.
Innovación en el agro: Argentina se posiciona en la élite regional de biotecnología reproductiva
La Argentina se prepara para dar un paso estratégico en la modernización de su ganadería con la instalación de un laboratorio de semen sexado de última generación. La inversión, impulsada por una compañía líder en biotecnología reproductiva, permitirá mejorar la eficiencia productiva, fortalecer el perfil exportador y posicionar al país en un segmento de alto valor dentro del mercado global.
El anuncio se concretó tras la visita de autoridades de la compañía el pasado 22 de abril y marca un paso clave en el posicionamiento de la Argentina dentro del mapa regional de la genética bovina. Con presencia en más de 20 países y una red de 36 laboratorios, la empresa replicará en el país los estándares tecnológicos que aplica en sus centros más avanzados a nivel mundial.
La nueva planta funcionará en las instalaciones del Centro Genético Las Lilas y tendrá una capacidad inicial estimada de un millón de dosis. El objetivo es mejorar la productividad del rodeo nacional y, al mismo tiempo, fortalecer el perfil exportador del sector.
Un salto tecnológico para la ganadería
La incorporación de esta biotecnología permitirá a los productores acceder a herramientas de alta precisión para la selección genética, optimizando variables clave como la eficiencia reproductiva y la calidad de los rodeos.
En ese sentido, la producción local de semen sexado bajo estándares internacionales no solo reducirá costos y tiempos de acceso, sino que también elevará la competitividad de la ganadería argentina frente a otros mercados.
Además, el proyecto abre nuevas oportunidades en el comercio exterior. La posibilidad de exportar genética bovina de alto valor agregado posiciona al país en un segmento más sofisticado del negocio agropecuario, con mayor rentabilidad y proyección.
Articulación público-privada
El desembarco de la compañía, representada en el país por Produgenes SRL, fue posible gracias a un trabajo coordinado con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Argentina y el Senasa.
Desde el sector público se destacó el rol de facilitador para atraer inversiones de alto impacto, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de los estándares sanitarios y de calidad exigidos a nivel internacional.
La articulación institucional resultó clave para agilizar los procesos técnicos y regulatorios necesarios para la radicación del proyecto.
Proyección a futuro
Durante la presentación formal de la iniciativa, los especialistas de la empresa subrayaron el potencial de la Argentina como plataforma regional para el desarrollo de biotecnología aplicada al agro.
La combinación de inversión privada, conocimiento técnico y acompañamiento estatal configura un escenario favorable para consolidar al país como referente en producción de alimentos y genética de precisión.
Con este avance, la cadena ganadera argentina no solo incorpora tecnología de punta, sino que da un paso estratégico hacia un modelo productivo más eficiente, competitivo y orientado a los mercados globales.