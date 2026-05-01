La lechería gana peso exportador

Fuerte crecimiento de las exportaciones lácteas en 2026, con la leche en polvo como motor

Las exportaciones de productos lácteos argentinos mostraron un fuerte crecimiento en el primer trimestre de 2026, impulsadas principalmente por la leche en polvo. Sin embargo, la mejora en los volúmenes convive con una caída en los precios internacionales, lo que plantea un escenario desafiante para la rentabilidad del sector.