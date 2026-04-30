Ganadería

Industria exportadora: frente a un excepcional escenario externo, el sector opera condicionado por la escasez de hacienda

Un informe del ROSGAN señala que la industria exportadora de carne vacuna atraviesa un escenario de altos ingresos impulsados por la demanda internacional, pero condicionado por la caída estructural de la oferta ganadera y un contexto de rentabilidad ajustada.