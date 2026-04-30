Ley de Semillas y UPOV 91

Gaich: "El desafío es lograr un equilibrio entre productores y semilleros"

Tras una reunión convocada por el Gobierno nacional, el vicepresidente de Coninagro Córdoba, analizó el estado del debate por la ley de semillas y la eventual adhesión a UPOV 91. Destacó avances en materia de fiscalización, remarcó la necesidad de equilibrio entre actores y dejó abierta la puerta a un consenso.