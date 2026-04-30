El Gobierno argentino, junto al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, lleva adelante en Estados Unidos una misión comercial sin precedentes para el sector cárnico.
El sector cárnico argentino refuerza su presencia en Estados Unidos
El Gobierno nacional y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina desarrollan en Estados Unidos la “Semana de la Carne Argentina”, una misión comercial que combina rondas de negocios, degustaciones y acciones promocionales para fortalecer las exportaciones del sector.
Bajo el nombre de “Semana de la Carne Argentina”, la iniciativa reúne a funcionarios, empresas exportadoras y actores clave de la cadena productiva en una agenda centrada en la promoción y generación de negocios.
El evento se desarrolla en la ciudad de Los Ángeles y se extenderá hasta el 1° de mayo, con la participación de importadores norteamericanos en rondas de negocios B2B, encuentros de networking y degustaciones orientadas a posicionar la calidad de la carne argentina.
Durante la misión, se concretan reuniones comerciales entre empresas exportadoras y potenciales compradores, en un esquema que apunta a ampliar mercados y consolidar vínculos estratégicos. Las degustaciones cumplen un rol central como herramienta de promoción, permitiendo mostrar atributos diferenciales del producto argentino.
La delegación está integrada por funcionarios nacionales, autoridades del sector y representantes de firmas exportadoras como Swift, Frigorífico Rioplatense y Grupo Lequio, entre otras.
Un contexto de crecimiento exportador
La misión se da en un escenario de fuerte dinamismo en las exportaciones de carne vacuna.
Según datos oficiales, entre enero y marzo se exportaron unas 164.000 toneladas por un valor cercano a los 1.071 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 14,3% en volumen y del 52,9% en valor respecto al mismo período del año anterior.
En este contexto, el mercado estadounidense gana relevancia: actualmente concentra alrededor del 20% de los envíos, posicionándose como el segundo destino en importancia detrás de China, que mantiene más del 60% de participación.
Articulación público-privada
La iniciativa refleja un esquema de trabajo conjunto entre el sector público y privado, orientado a potenciar la inserción internacional de la carne argentina.
Desde el IPCVA destacaron la importancia de este tipo de acciones coordinadas para consolidar la presencia en mercados estratégicos y generar nuevas oportunidades comerciales.
La “Semana de la Carne Argentina” se inscribe así en una estrategia más amplia de promoción externa, con el objetivo de sostener el crecimiento de las exportaciones y diversificar destinos en un contexto global competitivo.