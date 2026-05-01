Baja de aranceles

Argentina ante una oportunidad histórica en el mercado mundial de carnes

En un contexto internacional dinámico, atravesado además por la implementación del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, la cadena cárnica local se enfrenta a una oportunidad estratégica para consolidar su perfil exportador y capturar mayor valor en los mercados globales.