Con actividades especiales

Agroactiva y Agroeducación sellan una alianza estratégica para llevar el conocimiento al corazón de la muestra

La comunidad de negocios del agro más importante del país desembarca en Armstrong con el Comité de Crisis en vivo, contenido educativo para jóvenes, streaming propio y un sorteo de beca de posgrado en colaboración con Agroactiva 2026