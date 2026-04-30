Agroactiva 2026 y Agroeducación anunciaron hoy una alianza estratégica que posiciona a la educación agropecuaria como uno de los ejes centrales de la edición número 32 de la exposición a cielo abierto más grande de Latinoamérica.
Agroactiva y Agroeducación sellan una alianza estratégica para llevar el conocimiento al corazón de la muestra
La comunidad de negocios del agro más importante del país desembarca en Armstrong con el Comité de Crisis en vivo, contenido educativo para jóvenes, streaming propio y un sorteo de beca de posgrado en colaboración con Agroactiva 2026
El acuerdo convierte a Agroeducación en el socioeducativo de Agroactiva 2026, consolidando la dimensión académica de la muestra y reforzando uno de sus pilares más estratégicos: el acceso al conocimiento para los jóvenes del campo argentino.
El Comité de Crisis llega al AgroActiva Arena
El momento más esperado de la alianza tendrá lugar el jueves 5 de junio a las 11:15 horas en el AgroActiva Arena, cuando el mítico Comité de Crisis de Agroeducación se transmita en vivo desde el corazón de la muestra.
Salvador Di Stefano — analista de mercados, asesor financiero y una de las voces más influyentes del agro argentino —, junto a Fernando Velta y Sergio Cube, conducirán una edición especial del programa en vivo desde Armstrong, ante el público de la muestra y con transmisión simultánea para toda la comunidad de Agroeducación.
El Comité de Crisis es el programa de análisis de mercados granarios y agronegocios más seguido del sector. Llevarlo al escenario de Agroactiva en plena muestra es un hecho sin precedentes que combina análisis, comunidad y espectáculo en tiempo real.
Un espacio propio en el predio
Además de su presencia en el Arena, Agroeducación contará con un espacio físico propio estratégicamente ubicado en las inmediaciones del pórtico de entrada y el Pabellón de Prensa, dos de los puntos de mayor tránsito del predio.
Desde ese espacio, el equipo de Agroeducación producirá contenido en vivo para sus redes sociales e impulsará sus programas de streaming, entre ellos ADN Ganadero y Anotalo, ampliando el alcance de la muestra hacia las audiencias digitales del sector agropecuario.
Educación para los jóvenes del campo
La alianza tiene un componente estratégico orientado específicamente a las nuevas generaciones.
Agroeducación aportará su experiencia en formación agropecuaria para acercar el conocimiento a los jóvenes visitantes de la muestra, en línea con el compromiso de Agroactiva de posicionarse como un espacio de aprendizaje y desarrollo profesional para el relevo generacional del agro argentino.
Esta dimensión refuerza el ecosistema educativo de la muestra que, junto al AgroActiva Arena, la Hackactiva y la jornada Mujeres Activas, consolida a Agroactiva 2026 como el evento que más contenido de valor genera para el sector en el calendario agroindustrial argentino.
Sorteo de beca de posgrado
Como parte de la alianza, Agroactiva y Agroeducación lanzarán un sorteo conjunto en redes sociales de una beca completa para el Posgrado en Agronegocios de Agroeducación — el programa de formación más completo del sector, que actualmente cuenta con cerca de 350 alumnos activos de todo el país.
El sorteo se realizará en colaboración entre las cuentas oficiales de ambas instituciones, ampliando el alcance de la convocatoria y generando una acción de alto valor para la comunidad del agro argentino.