De cara a la edición 2026

TodoLáctea y AgroActiva sellan una alianza estratégica para potenciar al sector lechero

Bajo el concepto “La lechería tiene dos casas”, ambas exposiciones trabajarán de manera complementaria para fortalecer la visibilidad, el contenido y las oportunidades de negocio para productores, empresas e instituciones vinculadas a la producción lechera y a los sistemas mixtos.