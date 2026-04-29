La cuenta regresiva ya comenzó para AgroActiva, la muestra a cielo abierto más grande de Latinoamérica, que volverá a reunir al campo argentino del 3 al 6 de junio en Armstrong.
Lo que tenés que saber antes de venir a Agroactiva 2026
Faltan pocos días y el campo argentino ya tiene todo listo para demostrarlo una vez más. 250 hectáreas, más de 1000 expositores y más de 270.000 visitantes llegarán en junio a Armstrong.
Con menos de 60 días para su apertura, la organización anticipa una edición que promete superar expectativas y reafirmar su posicionamiento como uno de los eventos más importantes del sector agroindustrial en la región.
Con 250 hectáreas de exposición, más de 1000 expositores y una convocatoria estimada superior a las 270.000 personas, la magnitud del encuentro vuelve a marcar la diferencia.
Un punto de encuentro clave para el agro
A lo largo de los años, AgroActiva se consolidó como un espacio estratégico donde confluyen productores, empresas, instituciones y actores clave de toda la cadena agroindustrial.
Más que una exposición, el evento se presenta como una plataforma integral de negocios, capacitación e innovación, donde se exhiben las últimas tecnologías en maquinaria, insumos, servicios y soluciones para el sector.
El lema que acompaña esta edición sintetiza su identidad: no se trata solo de una muestra, sino de una verdadera representación del potencial productivo argentino.
Next Siembra llegará a AgroActiva
En la próxima edición de AgroActiva, que se desarrollará del 3 al 6 de junio en Armstrong, Next Siembra participará con una propuesta centrada en la incorporación de herramientas que apuntarán a elevar los estándares de eficiencia y precisión en las labores agrícolas.
La firma buscará acercar al productor soluciones tecnológicas integradas que acompañen el manejo agronómico moderno y respondan a las exigencias de los sistemas productivos actuales.
Uno de los principales ejes de la presentación será el Sistema Intelligent Planting Solution, una plataforma de gestión eléctrica, fruto de la alianza entre Next Siembra y Bosch, que permite transformar cualquier sembradora neumática en una máquina inteligente, precisa y conectada.
Este desarrollo, diseñado específicamente para el agro de alta exigencia, se destacará por ofrecer control eléctrico individual surco por surco, integración con mapas de prescripción y monitoreo permanente desde la cabina.
La tecnología permite realizar dosificación variable en tiempo real, ajustando la cantidad de semillas y fertilizantes según las características de cada ambiente productivo. Además, incorporará corte individual por surco y compensación automática en curvas, lo que reducirá la superposición de siembra y optimizará el uso de insumos, especialmente en lotes irregulares.
Integración, eficiencia y trazabilidad en cada operación
El sistema que exhibirá la empresa estará equipado con motores eléctricos de alta precisión, eliminando la necesidad de transmisiones mecánicas tradicionales y reduciendo los requerimientos de mantenimiento. Esta arquitectura permitirá mejorar la confiabilidad operativa y sostener niveles elevados de precisión durante toda la campaña.
A su vez, la plataforma ofrecerá monitoreo y trazabilidad en tiempo real, permitiendo visualizar parámetros clave como la población por surco, la calidad de implantación y los indicadores de desempeño de la siembra. Toda la información generada podrá exportarse a los sistemas de gestión agrícola, facilitando el análisis agronómico y la toma de decisiones.
La novedad estará integrada con el dosificador Matermacc, reconocido por su precisión en la distribución monograno y su versatilidad para trabajar con distintos cultivos. Este componente se caracterizará por su diseño robusto, bajo desgaste y reducido consumo de potencia, atributos que contribuirán a sostener una implantación uniforme y eficiente.