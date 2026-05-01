El mercado ganadero ROSGAN completó un mes de abril histórico al concretar ocho remates y alcanzar un volumen total de 41.933 cabezas, en un contexto de plena zafra y con una intensa actividad comercial en todo el país.
ROSGAN cerró un abril récord con casi 42.000 cabezas comercializadas
El desempeño consolidó el perfil federal del mercado, con subastas que abarcaron 13 provincias y una amplia diversidad de categorías, incluyendo hacienda de invernada, cría y animales con destino a faena.
El desempeño consolidó el perfil federal del mercado, con subastas que abarcaron 13 provincias y una amplia diversidad de categorías, incluyendo hacienda de invernada, cría y animales con destino a faena.
Más volumen y cambios en la oferta
Durante el mes se observaron dos tendencias relevantes. Por un lado, la hacienda comercializada presentó un mayor peso promedio, con escasa presencia de lotes livianos pese al período de zafra. Por otro, se registró un cambio en la composición de la oferta: los terneros y terneras concentraron más del 60% del total, mientras que novillos y novillitos representaron cerca del 12%, proporción que se espera crezca a medida que avance la recría.
En términos de distribución, la mayor parte del volumen correspondió a la invernada, con 34.480 cabezas. A su vez, se comercializaron 3.753 animales para faena y 3.762 vientres, reflejando una participación significativa de todas las categorías.
Si bien ROSGAN se posiciona como referencia nacional en invernada y cría, en abril también se destacó una oferta relevante de hacienda con destino industrial, acompañando la dinámica del mercado.
Demanda firme pese a ajustes de precios
En cuanto a los valores, los precios promedio mostraron una leve corrección respecto a marzo. Sin embargo, la demanda se mantuvo sostenida tanto por parte de los invernadores tradicionales como de los sistemas de engorde a corral.
Incluso frente a los intentos de la industria por moderar los precios en categorías recriadas, la escasez relativa de hacienda —en un contexto de stock nacional por debajo de los 50 millones de cabezas— continuó brindando firmeza al mercado.
Agenda cargada para los próximos meses
De cara a mayo y junio, ROSGAN proyecta una agenda intensa con remates en eventos clave del calendario agropecuario.
Entre ellos se destacan el remate aniversario de Etchevehere Rural en Entre Ríos, la participación en la Expo Angus de Otoño en Palermo, el aniversario de la Cooperativa Guillermo Lehmann en Santa Fe y las subastas en el marco de “Las Nacionales” en Corrientes.
Además, como novedad, el mercado dirá presente en Agroactiva 2026, uno de los encuentros más relevantes del sector, que se realizará en Armstrong.
Un mercado consolidado
Fundado en 2008 a partir de una alianza entre la Bolsa de Comercio de Rosario y casas consignatarias de todo el país, ROSGAN se consolidó como un actor clave en la comercialización de hacienda.
A lo largo de su trayectoria, el mercado incorporó herramientas tecnológicas como transmisiones por streaming y sistemas de precios de referencia, ampliando el acceso de los productores a un esquema más competitivo y transparente. Actualmente cuenta con 11 firmas operadoras y ha superado los 5 millones de cabezas comercializadas.