Fuerte demanda externa reconfiguran el mapa del sector

Récord histórico de girasol: Argentina alcanza una producción inédita

La campaña 2025/26 de girasol alcanza niveles históricos de producción en Argentina, con 6,6 millones de toneladas estimadas. El crecimiento impulsa exportaciones y activa intensos flujos logísticos hacia el Gran Rosario, epicentro de la industria aceitera.