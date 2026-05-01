La cuenta regresiva para Agroactiva 2026 ya está en marcha y, como parte de la previa, la organización habilitó la descarga de invitaciones especiales gratuitas para ingresar a la muestra.
Comienza la cuenta regresiva: ya se pueden descargar las entradas sin costo para Agroactiva
La organización de Agroactiva 2026 habilitó la descarga de invitaciones gratuitas para asistir a la exposición más grande del campo argentino. El evento se realizará del 3 al 6 de junio en Armstrong, con más de 1.000 expositores y una fuerte expectativa de convocatoria.
Desde este 29 de abril, los interesados pueden registrarse a través del sitio oficial y asegurar su acceso a uno de los eventos más convocantes del sector agroindustrial.
La decisión refuerza el carácter federal e inclusivo de la exposición, que cada año reúne en Armstrong a productores, empresarios, técnicos, estudiantes y público en general de todo el país.
Acceso libre y para toda la muestra
El trámite para obtener la invitación es sencillo: los visitantes deben ingresar a la web oficial, completar un registro y descargar el pase sin costo. Desde la organización recomiendan realizar el proceso con anticipación, especialmente para quienes planean viajar desde otras provincias.
La invitación tendrá validez durante las cuatro jornadas del evento, que se desarrollará del 3 al 6 de junio, y permitirá recorrer la totalidad del predio.
Entre los principales espacios se destacan los sectores de maquinaria agrícola, Agroactiva Ganadera, Agroactiva Vuela, Agroactiva Arena, además de propuestas gastronómicas y el Pabellón de Rondas de Negocios Internacionales.
Una edición récord en marcha
La edición número 32 —que contará con el respaldo del Banco Nación— se perfila como la más grande en la historia de la muestra. Según adelantaron desde la organización, habrá más de 1.000 expositores distribuidos en un predio de 250 hectáreas, con una expectativa de público que podría superar las 270.000 personas.
Entre las principales novedades figura la incorporación del Pabellón 4, un nuevo espacio cubierto con más de 200 stands, además de iniciativas como la jornada “Mujeres Activas” en la apertura, el primer Hack Activa y una ampliación del ecosistema de capacitación y contenidos en Agroactiva Arena.
En el plano productivo, el sector ganadero anticipa una edición destacada con nuevas consignatarias y alianzas estratégicas, mientras que el área de aviación agrícola sumará tecnología y nuevas marcas.
Un evento que trasciende fronteras
El crecimiento sostenido de Agroactiva también se refleja en su proyección internacional. La muestra fue reconocida como Marca País, una distinción que consolida su rol como vidriera del potencial productivo argentino ante el mundo.
“Agroactiva pertenece al campo argentino. Queremos que nadie se quede afuera de la muestra más grande, una muestra de lo que somos”, destacó Rosy Nardi, al subrayar el espíritu abierto de la convocatoria.
Con estos preparativos en marcha, Agroactiva 2026 se encamina a consolidar su liderazgo como el principal punto de encuentro del agro, donde confluyen innovación, negocios y conocimiento en un mismo lugar.