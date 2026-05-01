Edición 2026

Comienza la cuenta regresiva: ya se pueden descargar las entradas sin costo para Agroactiva

La organización de Agroactiva 2026 habilitó la descarga de invitaciones gratuitas para asistir a la exposición más grande del campo argentino. El evento se realizará del 3 al 6 de junio en Armstrong, con más de 1.000 expositores y una fuerte expectativa de convocatoria.