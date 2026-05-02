La edición 2026 de AgroActiva se encamina a reafirmar su lugar como uno de los principales puntos de encuentro del agro argentino, con una destacada presencia de organismos públicos de distintos niveles.
AgroActiva 2026 refuerza su perfil federal con fuerte respaldo institucional
La próxima edición de AgroActiva contará con la participación de organismos nacionales, provinciales y municipales, que ratifican su apoyo a uno de los principales espacios de articulación entre el Estado y el sector agroindustrial.
La participación de entidades nacionales, gobiernos provinciales y municipios no solo refuerza el carácter federal de la muestra, sino que también consolida su rol como espacio de articulación entre el sector público y privado.
A lo largo de los años, la exposición se transformó en una plataforma clave para la presentación de políticas, programas y herramientas orientadas a fortalecer la producción agropecuaria. En ese marco, la próxima edición volverá a contar con la presencia de la Secretaría de Agricultura de la Nación, junto con áreas estratégicas de provincias con fuerte peso en el entramado productivo.
Presencia nacional y protagonismo provincial
Desde el ámbito nacional, se confirmó la participación de la Secretaría de Agricultura, mientras que a nivel provincial estarán presentes el Ministerio de Desarrollo Agrario de Buenos Aires y el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, entre otros organismos.
Estas instituciones encuentran en AgroActiva un ámbito propicio para acercar a productores, empresas y contratistas distintas líneas de financiamiento, programas de asistencia técnica y políticas públicas destinadas a mejorar la competitividad del sector.
Además, ya confirmaron su presencia los gobiernos de Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero, lo que reafirma el carácter federal de la muestra y evidencia el interés de las distintas jurisdicciones por acompañar a la cadena agroindustrial en un contexto desafiante.
Municipios y desarrollo territorial
El entramado institucional se completa con la participación de municipios y entidades locales, que ven en AgroActiva una oportunidad estratégica para promocionar sus territorios y potenciar sus economías regionales.
Entre las localidades que formarán parte de la muestra se encuentran General Alvear, Villa Yacanto, Pergamino, Las Parejas, Armstrong y Cañada de Gómez, todas con una fuerte identidad vinculada a la producción agropecuaria y la industria metalmecánica.
A través de sus espacios institucionales, estos municipios buscan atraer inversiones, visibilizar su capacidad productiva y fortalecer el vínculo con empresas y actores del sector.
La participación también se extiende a organizaciones del ámbito privado y entidades intermedias. En este caso, la Asociación de Comercio e Industria de Villa Gobernador Gálvez confirmó su presencia, sumándose al espacio institucional de la muestra.
Este tipo de participación refleja el compromiso del sector empresarial con AgroActiva como ámbito de intercambio, generación de oportunidades y fortalecimiento del entramado productivo.
Un espacio de articulación clave
Con este amplio respaldo institucional, AgroActiva 2026 vuelve a posicionarse como un espacio central para el diálogo entre el Estado y el sector agroindustrial. En un contexto donde la producción enfrenta desafíos económicos, climáticos y tecnológicos, la articulación entre actores públicos y privados aparece como un factor clave para sostener el crecimiento.
La muestra no solo funciona como vidriera de innovación y tecnología, sino también como escenario para la construcción de consensos y el diseño de políticas orientadas al desarrollo del sector.
De esta manera, AgroActiva reafirma su identidad como una exposición que trasciende lo comercial y se consolida como un ámbito estratégico para el presente y el futuro de la agroindustria argentina.