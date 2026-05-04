El panorama climático al 6 de mayo estará marcado por una fuerte variabilidad en las condiciones meteorológicas sobre el área agrícola.
Perspectiva agroclimática: calor en el norte, precipitaciones limitadas y riesgo de heladas
Un informe agroclimático anticipa una semana con temperaturas en ascenso, precipitaciones limitadas en gran parte del área agrícola y un posterior ingreso de aire frío que podría provocar heladas en zonas productivas.
Tras el paso de un frente frío en los días previos, se espera un inicio con ambiente fresco, seguido por un rápido aumento de las temperaturas y, posteriormente, un nuevo descenso térmico acompañado por vientos polares.
Ascenso térmico con foco en el norte
Durante los primeros días del período, el ingreso de vientos provenientes del trópico impulsará un aumento de las temperaturas, especialmente en el norte del área agrícola. En esa región se prevén máximas que superarán los 25°C, con sectores que podrían alcanzar registros superiores a los 30°C e incluso valores cercanos a los 40°C.
En contraste, el centro y el sur del área agrícola experimentarán condiciones más moderadas. Las temperaturas mínimas en amplias regiones —incluyendo Cuyo y la Región Pampeana— se ubicarán entre los 20°C y 25°C, mientras que en zonas serranas y del sur bonaerense los registros máximos serán más bajos, incluso por debajo de los 20°C.
Precipitaciones escasas y desiguales
El paso de un frente de tormenta generará lluvias de distribución irregular. La mayor parte del área agrícola recibirá precipitaciones escasas, lo que podría limitar la recarga hídrica en varias zonas productivas.
Sin embargo, el norte del área agrícola concentrará los principales aportes, con acumulados que oscilarán entre 10 y más de 25 milímetros. Estas lluvias abarcarán regiones del nordeste del NOA, la Región del Chaco, la Mesopotamia, Paraguay y Uruguay.
En paralelo, la Cordillera Sur será escenario de tormentas más intensas, con precipitaciones abundantes y nevadas significativas que, en algunos casos, podrían extenderse hacia áreas del interior.
Ingreso de aire frío y riesgo de heladas
Hacia el final de la semana, el ingreso de vientos polares provocará un marcado descenso de las temperaturas en gran parte del área agrícola. Este cambio térmico alcanzará incluso a regiones del norte y generará condiciones propicias para la ocurrencia de heladas.
Se prevén mínimas por debajo de los 5°C en amplios sectores de la Región Pampeana y Cuyo, con posibilidad de heladas localizadas. En áreas serranas y cordilleranas, los registros podrían descender aún más, ubicándose por debajo de los 0°C.
En tanto, las zonas del norte —como el Chaco y la Mesopotamia— mantendrán temperaturas mínimas más elevadas, generalmente por encima de los 10°C, aunque con descensos puntuales.