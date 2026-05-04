El financiamiento bancario al sector agrícola registró en 2025 un crecimiento significativo y alcanzó niveles récord, impulsado principalmente por el fuerte avance de los créditos en moneda extranjera. Así lo señala un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), elaborado en base a datos del Banco Central de la República Argentina.
El crédito agrícola en máximos históricos: fuerte impulso de los préstamos en moneda extranjera
El crédito bancario al sector agrícola alcanzó en 2025 su nivel más alto desde que existen registros. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por los préstamos en dólares, que ganaron protagonismo frente al financiamiento en moneda local.
Al 31 de diciembre de 2025, el stock total de préstamos destinados al sector agrícola —que incluye actividades vinculadas a cereales, oleaginosas y forrajeras— ascendió a 6 billones de pesos, el valor más alto registrado para esa fecha desde el inicio de la serie en 1992.
El volumen total de financiamiento mostró un incremento real del 51% respecto al año anterior y se ubicó un 60% por encima del promedio de los últimos cinco años. Este crecimiento, sin embargo, estuvo fuertemente concentrado en los préstamos en dólares.
Del total, 4,4 billones de pesos corresponden a créditos en moneda extranjera, mientras que 1,6 billones fueron otorgados en pesos. En términos relativos, el financiamiento en dólares representó el 73% del total, la mayor proporción desde la salida de la convertibilidad.
El salto en este tipo de financiamiento fue notable: los préstamos en dólares más que se duplicaron en comparación con 2024, con un incremento del 115% interanual. En contraste, el crédito en pesos se redujo un 17% respecto al año previo y quedó por debajo de los niveles promedio del último quinquenio.
Este cambio en la estructura del financiamiento refleja una tendencia creciente hacia el uso de moneda extranjera en el sector, tanto en términos absolutos como relativos.
El agro dentro del sistema financiero
Al comparar estos datos con el conjunto de la economía, se observa que el crédito bancario creció de manera generalizada. El total de préstamos del sistema financiero aumentó un 39% interanual y se ubicó un 61% por encima del promedio de los últimos cinco años.
En este contexto, la participación del sector agrícola dentro del total del crédito se mantuvo estable, representando el 4,9% del total. Sin embargo, al desagregar por moneda, aparecen diferencias relevantes.
El agro incrementó significativamente su peso dentro del financiamiento en dólares, alcanzando el 16% del total de préstamos en esa moneda, el nivel más alto registrado. En cambio, su participación en el crédito en pesos cayó al 1,7%, la más baja desde 2004.
Este comportamiento sugiere que el sector agrícola expandió su acceso al crédito en moneda extranjera a un ritmo superior al del resto de la economía.
Factores que explican el crecimiento
El informe identifica varios factores que contribuyen a este escenario. Entre ellos, se destaca el denominado “efecto crowding in”, es decir, una menor participación del sector público en la toma de crédito, lo que permitió una mayor canalización de fondos hacia el sector privado.
A esto se suma un aumento en los depósitos del sector privado —especialmente en dólares— que amplió la capacidad prestable de las entidades financieras. También influyó la flexibilización de las condiciones para otorgar financiamiento en moneda extranjera.
En el caso del agro, su perfil exportador favorece el acceso a créditos en dólares, ya que los ingresos del sector están en gran medida vinculados a esa moneda.
Tasas de interés y costo del financiamiento
El análisis de las tasas de interés muestra una dinámica diferenciada entre monedas. Hacia fines de 2025, el financiamiento en pesos registró una tasa real anual del 29,8%, la más alta desde el inicio de la serie en el año 2000. Este nivel implica un encarecimiento significativo del crédito en moneda local.
Por el contrario, las tasas en dólares se mantuvieron relativamente estables, con un rendimiento real estimado en torno al 5,2%, en línea con los promedios de la última década.
Esta brecha en el costo del financiamiento contribuyó a profundizar el cambio en la composición del crédito, favoreciendo la toma de préstamos en moneda extranjera en detrimento de los créditos en pesos.
Alta capacidad de repago del sector
Otro dato destacado del informe es el bajo nivel de morosidad en el sector agrícola. Al cierre de 2025, el 97% de los deudores se encontraba en situación normal, sin atrasos significativos en sus obligaciones.
Este indicador refleja una elevada capacidad de repago y una sólida performance crediticia del sector, en línea con lo observado en los últimos años.