Financiamiento en niveles récord

El crédito agrícola en máximos históricos: fuerte impulso de los préstamos en moneda extranjera

El crédito bancario al sector agrícola alcanzó en 2025 su nivel más alto desde que existen registros. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por los préstamos en dólares, que ganaron protagonismo frente al financiamiento en moneda local.