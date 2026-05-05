Sube en todos los mercados

El trigo se dispara por la guerra y la menor producción global

Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, advierte que la combinación de conflicto en Irán, recortes de oferta en países clave y compras de cobertura está impulsando un fuerte rally del cereal, con impacto también en Argentina.