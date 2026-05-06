Congreso Ganadero de Rosario

Garrapata bovina: el desafío sanitario que redefine la estrategia ganadera

La garrapata común del bovino vuelve al centro del debate sanitario. El especialista del INTA Rafaela, Santiago Nava, anticipa un enfoque integral frente a un problema que combina impacto productivo, resistencias crecientes y desafíos comerciales.