Informe SEA

El maíz temprano cerró con rindes récord y empuja la campaña en el centro-norte santafesino

El informe semanal de la Bolsa de Comercio de Santa Fe confirmó el cierre del ciclo de maíz temprano 2025/2026 con resultados superiores a los del año anterior. Mientras tanto, la cosecha de soja avanza con buen ritmo, en un contexto climático que sigue condicionando la dinámica productiva en el centro-norte provincial.