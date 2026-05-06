45.000 toneladas de miel

Desde Concordia, Argentina inaugura exportaciones bajo el acuerdo UE-Mercosur

La primera certificación bajo el sistema de cuotas permitió enviar 20.986 kilos de miel desde Concordia con arancel 0%. El cupo para el Mercosur es de 45.000 toneladas y la medida beneficia exportación y producción.