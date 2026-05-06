Argentina concretó la primera certificación para la exportación en el marco del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Fue por un cargamento de 20.986 kilos de miel que salió desde Concordia hacia Alemania con arancel 0% bajo cuotas.
Desde Concordia, Argentina inaugura exportaciones bajo el acuerdo UE-Mercosur
La primera certificación bajo el sistema de cuotas permitió enviar 20.986 kilos de miel desde Concordia con arancel 0%. El cupo para el Mercosur es de 45.000 toneladas y la medida beneficia exportación y producción.
El envío fue validado por el primer certificado que habilita uso de cuotas, que posibilita que la miel entre a la UE sin derecho de ingreso, tras el pago previo de un arancel del 17,3% hasta el 30 de abril; la certificación alcanza al producto registrado como miel natural y autoriza la operación dentro del cupo asignado al Mercosur.
La mercadería partió el 3 de mayo y fue adquirida por Langnese Honig GmbH & Co., con destino final en Alemania; el cargamento constó de 64 cartones y totalizó 20.986 kilos, según el certificado que formaliza la exportación y la certificación emitida.
El esquema de cuotas incluye 45.000 toneladas de miel para el bloque y forma parte del Acuerdo que reduce aranceles; junto con la miel, las cuotas atienden a otros productos agroindustriales y el mecanismo de distribución intra‑Mercosur debe definirse entre los países del bloque.
Qué dijo el Gobierno y los referentes entrerrianos sobre la certificación
El canciller resaltó el hecho como una concreción del Acuerdo Mercosur y destacó sus efectos sobre la producción; “recibimos la excelente e histórica noticia que hoy se emitió el primer certificado que viabiliza el uso de cuotas otorgadas por la UE al Mercosur”, dijo Pablo Quirno.
Quirno agregó que lo que hasta el 30 de abril ingresaba con un arancel de 17,3% partió hacia el mercado europeo con arancel 0% y puntualizó que la certificación impulsa exportación, producción y empleo en provincias dentro del marco del acuerdo.
Desde Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio celebró que la primera certificación sea entrerriana y remarcó el envío de miel desde Concordia a Alemania como un ejemplo de la puesta en marcha del Acuerdo Mercosur.
Alcance para la apicultura y expectativas comerciales
El cupo de 45.000 toneladas para miel en el marco del Acuerdo Mercosur se suma a la dinámica del sector apícola argentino, presente en 22 provincias y con más de 4.000.000 de colmenas registradas, según datos oficiales.
El sector reúne a más de 22.000 apicultores y una producción anual que supera las 75.000 toneladas; las exportaciones recientes sumaron u$s73,9 millones en el primer trimestre de 2026 y el avance del Acuerdo podría ampliar los envíos hacia la UE.
Organizaciones y autoridades comerciales advierten que la distribución de cuotas y las regulaciones europeas condicionarán el ritmo de la exportación, aunque el primer certificado para miel desde Concordia marca el inicio del uso de las cuotas del Acuerdo Mercosur.
La certificación abre la vía arancelaria y, según fuentes oficiales, proyecta más exportación y más empleo en la cadena productiva, con efectos directos en productores y en la logística de salida hacia Alemania.