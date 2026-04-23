“Internacionalizar no es solamente para grandes empresas. Las pymes son las que más desafíos, más oportunidades tienen en la internacionalización. Lo primero que tienen que hacer es pensar estratégicamente para qué y por qué hacerlo, no tener el miedo de pensar en buscar socios estratégicos, incorporarnos a compañías o ver de qué forma encontramos las mejores herramientas para poder desembarcar”.
Un lugar para las Pymes santafesinas en las grandes ligas de EE.UU. y China
Asesores en comercio internacional disertaron sobre las estrategias de inserción global para empresas de la región. “Desde Argentina y a control remoto, está probado que no sirve”, advirtieron.
Alejandro Paillet, partner de UHY Macho y Asociados en Santa Fe, fue parte de un panel sobre comercio a escala global, desarrollado en la Bolsa de Comercio de Santa Fe.
Paillet -en diálogo con el periodismo- invitó a los empresarios a que “presten atención” a la realidad geopolítica en el mundo, y para que desarrollen “análisis estratégicos y fundamentalmente cultiven la paciencia”.
“Son proyectos donde tenemos que tener foco, paciencia y salir de la zona de confort, no solamente del punto de vista monetario, sino también del personal. Porque desde Argentina a control remoto, está probado que no sirve. Desde Argentina con posicionamiento en el lugar también está probado de que se puede tener éxito”.
El presidente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, Juan Pablo Durando, expuso que “nos llena de orgullo que puedan elegir esta institución para venir a exponer, para que la gente venga a conocer los contextos internacionales, para que de alguna forma miren al mundo”.
Detalló que los invitados a exponer “están enfocados en los mercados internacionales” en los que “siempre tenemos que tener una mirada”, en especial desde la institución que representa a la agroindustria exportadora santafesina.
La clase media china
“Vengo hace dos semanas de China, donde hay un fenómeno económico que nunca he visto antes: la cantidad de gente que está ingresando a la clase media”, dijo por su parte Roberto Macho, chariman de UHY international con sede central en Mami.
“Yo sé que geopolíticamente el gobierno actual de Argentina está más alineado con los Estados Unidos y Washington tiene algunos conflictos con China, pero creo que no podemos dejar de ver hacia China como un posible comprador, porque puede llegar a ser el mejor comprador que tenemos”, advirtió el analista.
Sobre el ingreso de autos chinos al país, o la inversión de terminales del gigante asiático en Brasil, Macho señaló que “ByD -el que más autos eléctricos vende- está elaborando el plan de generar una fábrica aquí para armar autopartes o bien todo el auto en Argentina”.
El acuerdo con EE.UU.
“Paradójicamente contra lo que uno pueda creer, están más avanzadas tecnológicamente las compañías de acá que las americanas”, dijo Macho sobre las firmas agroindustriales y el impacto del acuerdo comercial con Estados Unidos, “más allá del interrogante que puso la Corte” al dejar sin efecto decisiones arancelarias de Donald Trump.
Como ejemplos mencionó un robot que desplaza pollos en un criadero, para evitar que acumulen grasa, o “la capacidad que tiene Argentina de modificar genéticamente determinadas. Estados Unidos no la tiene todavía”.
Mucho relató un reciente encuentro con Marisa Bircher, negociadora argentina tanto en el acuerdo Mercosur-UE como con Washington. “Ella es muy muy optimista con respecto a lo que va a suceder, no solamente en las grandes industrias de recursos naturales.
“Ya se sabe -detalló- que hay inversiones en minería, en energía, en gas. Hay también un segundo y tercer nivel de empresas, pequeñas y medianas, que van a poder tener un grado de transaccional con los Estados Unidos, que va a superar holgadamente lo que tenemos hoy en día”.
En cuanto al fenómeno de la ganadería, recordó que “la Argentina tiene un prestigio muy importante. Lo que sucedió últimamente es que lamentablemente por cuestiones quizás de mal manejo, se perdió la cuota de exportación y hay otros mercados que ganaron mucho: Uruguay y Australia”.
Una visión desde México
Consultado sobre la suspensión del acuerdo automotor entre la Argentina y México, Oscar Gutiérrez Esquivel dijo: “nosotros sabemos que la parte política hace su función, hace su trabajo, pero en este momento hay un impasse. Yo espero que esto tenga una agilidad en la gestión y que no vaya a ser un problema sino que traiga mejores posibilidades”.
Para el managing partner de UHY en México, existen “áreas de oportunidad para las para las pymes sí nos enfocamos, nos dedicamos, nos organizamos”. admitió que “China tiene una visión puesta en las Américas. Asia ha tenido los topes de desarrollo, pero yo creo que ahora mismo su enfoque es en las Américas”, y las pequeñas y medianas empresas deben enfocarse en esa dinámica.
“Tuvimos un acercamiento con potenciales emprendedores para poder establecerse en México”, dijo Gutiérrez Esquievel acerca de las oportunidades para las empresas santafesinas en su país.