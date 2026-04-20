La cada vez menos sutil disputa por influencias en América Latina sumó este lunes dos nuevos episodios en el marco de su más que relevante saga en Argentina. Las embajadas de China y Estados Unidos han acelerado su presión discursiva.
Lamelas siguió con la puja ante China por la influencia: "Aquí va a haber muchas inversiones"
El embajador de Estados Unidos se refirió a las probabilidades que brinda la industria minera, previo a que a su par chino fue muy crítico este lunes.
Más allá de la firma de acuerdos comerciales establecida meses atrás por Buenos Aires y Washington o por el giro ideológico del presidente Javier Milei respecto a la pata económica del Partido Comunista de China, no se habían registrado considerables cruces en lo que va de la actual gestión hasta este 20 de abril de 2026.
El detonante
Peter Lamelas cumple oficialmente el rol de embajador estadounidense en suelo argentino desde el 3 de noviembre de 2025. En pocos meses, al igual que la figura del Secretario del Tesoro, Scott Bessent, ganó protagonismo en la discusión política local.
Con esa confianza y el enorme aval de ambas presidencias, Lamelas inició desde el fin de semana la visita directa a provincias para negociar sin intermediarios con los gobernadores, su promesa en el Senado de EE.UU. Salta fue el primer destino y allí se fotografió junto a Gustavo Sáenz y portando el poncho salteño.
En diálogo con medios de comunicación local, le “advirtió” a Argentina que debía preocuparse por la relación con su segundo socio comercial (China) en torno a "seguridad, comunicaciones e infraestructura clave" ya que "es un sistema controlado por un gobierno comunista, que usa ese control para manejar la información y a la gente”.
En relación a lo estrictamente económico, Lamelas compartió en su cuenta de X: “Las empresas mineras coinciden: menos trabas y más mercado son clave para liberar ese potencial y generar oportunidades concretas para nuestras economías. Sigamos avanzando para hacer a la Argentina y a Estados Unidos grandes otra vez”.
La respuesta China
La acusación ya directa de la gestión de Donald Trump sobre el gigante asiático tuvo su respuesta por vías digitales en un formato un tanto más diplomático, pero que no escapó a la “chicana”.
El Portavoz de la Embajada China en Argentina manifestó su “descontento y rechazo” indicando que las declaraciones “ignoran la realidad, están plagados de prejuicios ideológicos y ponen al descubierto la mentalidad de suma cero de la Guerra Fría, que aún mantienen ciertos sectores estadounidenses que incitan a la confrontación entre bloques y a la división de esferas de influencia”.
Argumentaron que “vínculo entre China y América Latina y el Caribe es una cooperación Sur-Sur, que está basada en el apoyo mutuo sin cálculos geopolíticos” y que “en sus relaciones con Argentina y otros países de América Latina y el Caribe, China siempre ha defendido los principios de igualdad y beneficio mutuo, y nunca ha buscado esferas de influencia ni actuado contra terceros”.
La crítica a la Casa Blanca usó como principal elemento al presidente Donald Trump y calificó a su gobierno como “hipócrita”, indicando que las acusaciones se contradicen con la relación comercial que sostiene junto a Beijing: “Trump, ha dejado claro que la relación bilateral con China es la más importante del mundo, reiterando que su mayor socio es China y que está dispuesto a profundizar la cooperación y los vínculos entre ambos países”.
“Funcionan alrededor de 73.000 empresas estadounidenses en territorio chino, con una inversión total que supera los 1,2 trillones de dólares y una tasa de crecimiento compuesto anual del 9,8%. La gran mayoría de esas firmas ha adelantado que continuará operando en China, muchas de ellas ampliando sus inversiones”, agregaron.
El pasaje más duro y directo se da sobre el final del comunicado, donde recomiendan que “sería mejor que hicieran algo concreto por el desarrollo de Argentina y los países de América Latina y el Caribe”, amparándose de forma indirecta en inversiones regionales como las que se han dado, por ejemplo, en Perú.
Esta discusión no escapa a episodios anteriores registrados en territorio argentino. El más controversial fue la Estación CLTC-CONAE-NEUQUEN instalada en X por acuerdos entre China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la provincia de Neuquén y los gobiernos de Argentina y la República Popular China, la cual, según argumentos oficiales, "brinda soporte de telemetría, seguimiento, control de las misiones del Programa Chino para Exploración de la Luna (CLEP) y programas de investigación científica del espacio lejano".
En contraparte, las declaraciones estadounidenses sobre el rol de Washington en todo el continente y la pérdida de control en su "patio trasero" se extienden desde la gestión Biden con la generala Laura Richardson, ex comandante del Comando Sur de Estados Unidos.
La otra aparición de Lamelas
Peter Lamelas aún debía completar el domingo su mini gira por el norte argentino visitando Jujuy y sentándose junto al gobernador Carlos Sadir.
El embajador aseguró que en suelo jujeño “va a haber muchas inversiones de los Estados Unidos”. Sin respuestas, manifestaciones o publicaciones al respecto del comunicado chino de este lunes, las declaraciones previas ya contaban con un mensaje encriptado en alusión a lo que luego sería cuestionado por China.
“Es un placer estar acá, es un honor. Salta y Jujuy fueron las dos primeras provincias que vine a visitar. Podría haber ido a cualquier otra, pero junto a mi equipo en la embajada y en Washington D.C. definimos comenzar por esta región. Es muy importante esta provincia”, manifestó protocolarmente Lamelas este lunes.
Lo más relevante de las acciones del representante de Trump en Argentina es su contexto. Por debajo de la reivindicación del “America First” y la rebautizada “Doctrina Donroe”, en un juego de palabras entre los nombres de los presidentes James Monroe y Donald Trump, aparece el Freedom 250.
Freedom 250 es el título del gobierno de Estados Unidos en conmemoración por el 250° aniversario de la declaración de la independencia y todas las actividades o visitas diplomáticas que se realizan en alusión.