Representación federal en comisiones

Crisis pyme en Diputados: menos consumo, cierres, carga fiscal y pedido de emergencia

En una reunión conjunta, la oposición advirtió que desde diciembre de 2023 cerraron 24.180 empresas. El oficialismo señaló que la crisis viene de antes. Mientras tanto, desde el sector se advierte que bajó drásticamente el consumo y se dificulta el acceso al financiamiento.