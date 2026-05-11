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Informe regional

El maíz temprano dejó un impacto récord y elevó un 80% el valor exportable

La producción superó las 650 mil toneladas y dejó mejores rindes, más rentabilidad y un fuerte crecimiento exportador.

La campaña de maíz temprano alcanzó el mayor volumen de las últimas seis temporadas agrícolas.La campaña de maíz temprano alcanzó el mayor volumen de las últimas seis temporadas agrícolas.
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La campaña de maíz temprano en el centro norte de la provincia dejó números que entusiasman al sector agropecuario. Un informe elaborado por el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe reveló que el volumen exportable crecería un 80% respecto al ciclo anterior, impulsado por mejores rindes, precios firmes y una fuerte demanda interna.

El análisis detalla que la producción total alcanzó las 651.700 toneladas, convirtiéndose en el volumen más alto de las últimas seis campañas agrícolas en la región. El rendimiento promedio fue de 98 quintales por hectárea y tuvo como protagonistas a departamentos como San Martín, San Jerónimo, Castellanos y Las Colonias, donde los resultados estuvieron por encima de las expectativas iniciales.

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El trabajo técnico indica además que cerca del 80% del maíz producido será destinado a exportación como grano, lo que representa unas 521.300 toneladas. El resto tendrá como destino principal el consumo ganadero dentro de las cuencas lecheras del centro santafesino, donde el cereal continúa siendo un insumo clave para la alimentación animal.

cuadrosProducción de maíz temprano (tn) en el centro norte de Santa Fe.

Más producción y mejores márgenes

Uno de los datos más destacados del suplemento económico es el crecimiento del valor FOB exportable, que se proyecta en torno a los 115 millones de dólares. El incremento interanual ronda el 80% y refleja no sólo el aumento productivo, sino también el escenario de precios que acompañó la campaña.

El informe sostiene que el actual esquema de comercialización permitiría además un mayor aporte por derechos de exportación. Según las estimaciones de la Bolsa santafesina, la región contribuiría con unos 10,9 millones de dólares en retenciones, cifra que representa unos 5 millones más que en la campaña pasada.

cuadrosEstimación del destino de la producción primaria de maíz temprano en el centro norte de Santa Fe (en tn)

En paralelo, los productores también observaron una mejora en la ecuación económica. La relación entre costos y margen bruto muestra una rentabilidad proyectada entre un 15% y un 20% superior a la del ciclo previo, principalmente por la combinación de buenos rindes, valores sostenidos y un mercado interno activo.

El rol del maíz en la economía regional

El comportamiento del maíz temprano vuelve a consolidar el peso estratégico que tiene el cultivo en el entramado productivo santafesino. Además de aportar divisas, la cadena genera movimiento económico en contratistas, transporte, acopios, puertos y consumo ganadero, especialmente en las cuencas lecheras del centro provincial.

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Desde la Bolsa de Comercio de Santa Fe remarcaron que los resultados estuvieron favorecidos por una combinación de factores agronómicos y económicos que permitieron recuperar niveles de producción luego de campañas atravesadas por sequía e incertidumbre climática.

El informe también refleja que el cereal continúa posicionándose como una alternativa rentable dentro del esquema agrícola regional. En un contexto todavía atravesado por costos elevados y presión impositiva, el desempeño del maíz temprano aparece como uno de los principales motores de recuperación para el sector agroindustrial santafesino.

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