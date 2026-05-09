El sector agropecuario argentino proyecta una campaña 2025/26 con niveles récord tanto en superficie sembrada como en producción y movimiento logístico. De acuerdo con las estimaciones difundidas para los principales cultivos del país, el ciclo alcanzaría 42,3 millones de hectáreas implantadas, consolidándose como el mayor registro histórico para el conjunto de cultivos analizados.
Con más área sembrada y mayor producción, el campo impulsará un consumo récord de combustible
La campaña agrícola 2025/26 se perfila como una de las más importantes de la historia argentina, con récord de superficie sembrada, producción de granos y demanda de gasoil. Las buenas condiciones de humedad tras varios ciclos afectados por La Niña impulsaron un fuerte crecimiento productivo, especialmente en maíz y girasol, mientras el movimiento de la cosecha generará un elevado nivel de actividad logística y transporte.
El escenario favorable encuentra explicación principalmente en las excelentes condiciones de humedad presentes al inicio de las ventanas de siembra, luego de cuatro campañas consecutivas marcadas por restricciones hídricas vinculadas al fenómeno climático de La Niña.
La mejora en las reservas de agua permitió potenciar especialmente la intención de siembra de maíz y girasol, dos cultivos que muestran un importante crecimiento respecto de campañas anteriores.
El maíz y la soja lideran el consumo de combustible
El aumento de la superficie agrícola también tendrá un fuerte impacto sobre la demanda energética del sector. Según las proyecciones, las tareas productivas requerirán aproximadamente 1.057 millones de litros de gasoil destinados a labores de siembra, cosecha, movimientos internos, laboreo y transporte de insumos.
La soja encabezará el consumo con 394 millones de litros, seguida por el maíz con 268 millones y el trigo con 172 millones.
En el caso del maíz, el crecimiento responde no solo a la recuperación hídrica sino también a una disminución de las preocupaciones sanitarias vinculadas a la chicharrita, problemática que había afectado la planificación agrícola en campañas previas.
El girasol también sobresale dentro de las proyecciones productivas. Tras alcanzar la mayor superficie sembrada de los últimos 26 años, el cultivo habría demandado alrededor de 75 millones de litros de gasoil durante todo su proceso productivo.
Producción récord y fuerte movimiento logístico
Las estimaciones indican que la campaña podría alcanzar una producción total cercana a 163 millones de toneladas de granos, lo que representaría el mayor volumen histórico para el conjunto de cultivos contemplados.
Del total producido, se calcula que aproximadamente el 8 % será consumido dentro de los propios establecimientos agropecuarios, mientras que unas 150 millones de toneladas deberán ser trasladadas hacia acopios, plantas industriales y terminales portuarias.
La logística continuará dependiendo mayoritariamente del transporte automotor. Según el informe, cerca de 138 millones de toneladas se movilizarán en camión y otras 12 millones mediante el sistema ferroviario.
Aplicando las distancias promedio consideradas para los distintos trayectos y los niveles de consumo habituales del transporte de cargas, se estima que el traslado de granos demandará alrededor de 1.487 millones de litros de gasoil.
Los camiones explicarán el 97,5 % de ese consumo, equivalente a 1.439 millones de litros, mientras que el ferrocarril representará el 2,5 % restante.
El mayor consumo de gasoil de la serie histórica
Al sumar el combustible utilizado en las labores agrícolas y el destinado al transporte de granos, la cadena granaria argentina demandaría durante la campaña 2025/26 un total de 2.533 millones de litros de gasoil, el volumen más alto desde que se realizan este tipo de estimaciones.
El fuerte incremento también tendrá impacto en los costos operativos del sector. Para calcular el gasto total, el informe tomó valores promedio diferenciados para cada etapa del proceso productivo y para el transporte.
Bajo esa metodología, el precio promedio estimado del gasoil para las tareas agrícolas se ubicó en 1,36 dólares por litro, mientras que para el transporte de granos ascendió a 1,57 dólares por litro.
Como resultado, el gasto total en combustible de toda la cadena granaria alcanzaría los 3.758 millones de dólares durante la campaña 2025/26, superando ampliamente los registros de ciclos anteriores.
Recuperación productiva tras años de sequía
El informe refleja además el cambio de escenario que experimenta el sector agropecuario luego de varios años condicionados por la falta de lluvias y la volatilidad climática.
La recuperación de la humedad en los perfiles de suelo permitió mejorar las perspectivas productivas y reactivar decisiones de inversión y siembra que habían sido limitadas en campañas previas.
En este contexto, el agro argentino se encamina hacia una campaña de gran magnitud, tanto por el volumen de producción esperado como por el impacto económico y logístico que generará en toda la cadena vinculada al transporte, comercialización e industrialización de granos.