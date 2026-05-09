2.533 millones de litros

Con más área sembrada y mayor producción, el campo impulsará un consumo récord de combustible

La campaña agrícola 2025/26 se perfila como una de las más importantes de la historia argentina, con récord de superficie sembrada, producción de granos y demanda de gasoil. Las buenas condiciones de humedad tras varios ciclos afectados por La Niña impulsaron un fuerte crecimiento productivo, especialmente en maíz y girasol, mientras el movimiento de la cosecha generará un elevado nivel de actividad logística y transporte.