La campaña 2025/26 de girasol finalizó con resultados históricos para la producción argentina. Según el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el cultivo alcanzó máximos tanto en superficie sembrada como en rendimiento y volumen total producido.
El girasol cerró una campaña histórica con récord de área, rendimiento y producción
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio por finalizada la campaña de girasol 2025/26 con cifras récord en superficie sembrada, rendimiento y producción. En paralelo, avanzan las cosechas de soja, maíz y sorgo, con rindes que en varias regiones se ubican por encima de los promedios históricos y consolidan un panorama favorable para la campaña agrícola nacional.
De acuerdo al relevamiento, la superficie implantada llegó a 2,85 millones de hectáreas, mientras que el rendimiento promedio nacional se ubicó en 23,6 quintales por hectárea. Como resultado, la producción total alcanzó las 6,6 millones de toneladas, marcando un nuevo récord dentro de la serie histórica PAS.
Desde la entidad señalaron que el comportamiento agroclimático acompañó favorablemente el desarrollo del cultivo durante gran parte del ciclo productivo, permitiendo que todos los rendimientos zonales superaran los promedios de las últimas cinco campañas y que algunas regiones incluso registraran máximos históricos.
Aunque aún restan algunas hectáreas por cosechar en sectores del sur y este bonaerense, el organismo dio por finalizada la campaña debido a que esos lotes pendientes no modificarían la estimación nacional actual.
La soja acelera su cosecha y mantiene buenos rindes
En paralelo, la cosecha de soja continúa avanzando en todo el país y ya alcanza el 34,3 % de la superficie apta, luego de un progreso intersemanal de 16 puntos porcentuales.
Si bien la recolección todavía presenta una demora cercana a los cinco puntos respecto al promedio de las últimas cinco campañas, las mejoras en las condiciones de piso permitieron acelerar el ingreso de maquinaria y dinamizar las tareas en distintas regiones productivas.
El rendimiento promedio nacional se ubica actualmente en 35 quintales por hectárea. En el caso de la soja de primera, los rindes se mantienen por encima de los promedios históricos en ambos núcleos productivos, donde ya se recolectó más del 70 % del área implantada.
Uno de los datos destacados del informe corresponde a la región Norte de La Pampa–Oeste de Buenos Aires, donde con el 41 % del área cosechada se registra un rendimiento promedio de 41,3 qq/Ha. De sostenerse esta tendencia, podría convertirse en un récord histórico regional.
También avanzan las labores en el NOA y NEA, con rindes promedio de 31,4 y 33,1 qq/Ha respectivamente, valores cercanos a los máximos históricos para ambas regiones.
En cuanto a la soja de segunda, ya se cosechó el 12 % de la superficie implantada, con un rendimiento promedio de 27,2 qq/Ha. Frente a este escenario, la Bolsa mantuvo su proyección de producción nacional en 48,6 millones de toneladas.
El maíz mantiene perspectivas favorables
La cosecha de maíz también continúa avanzando y ya cubre el 30,1 % del área apta a nivel nacional, con un rendimiento promedio de 86,6 qq/Ha.
Durante los últimos días, las tareas mostraron un ritmo más moderado debido a que en muchas regiones agrícolas se priorizó la recolección de soja. Aun así, los rindes continúan mostrando buenos niveles productivos.
En el Núcleo Norte, los rendimientos promedio alcanzan los 100,5 qq/Ha, mientras que en el Núcleo Sur se ubican en 95,7 qq/Ha.
Respecto al maíz tardío, el informe destaca que continúa aumentando la proporción de lotes en madurez fisiológica, mientras otros planteos atraviesan las etapas finales del ciclo bajo una condición de cultivo mayormente favorable.
Actualmente, el 98,4 % del área se encuentra entre condición Normal y Excelente, lo que permitió sostener la proyección nacional de producción en 61 millones de toneladas.
El sorgo también muestra buenos resultados
Por último, la cosecha de sorgo granífero avanzó un 9,2 % en las últimas dos semanas y ya alcanza el 27,7 % del área apta nacional.
El rendimiento promedio se ubica en 42,6 qq/Ha y las tareas comenzaron a recuperar ritmo gracias a la mejora de las condiciones de piso en gran parte de las regiones productivas.
En cuanto al estado del cultivo, la mayor parte del área restante transita etapas finales bajo condiciones entre normales y excelentes, escenario que llevó a la Bolsa de Cereales a mantener su estimación de producción en 2,9 millones de toneladas.
Con rindes destacados y proyecciones sólidas en los principales cultivos de la campaña gruesa, el panorama agrícola nacional continúa mostrando señales positivas para el sector productivo argentino.