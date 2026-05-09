Con 6,6 millones de toneladas

El girasol cerró una campaña histórica con récord de área, rendimiento y producción

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio por finalizada la campaña de girasol 2025/26 con cifras récord en superficie sembrada, rendimiento y producción. En paralelo, avanzan las cosechas de soja, maíz y sorgo, con rindes que en varias regiones se ubican por encima de los promedios históricos y consolidan un panorama favorable para la campaña agrícola nacional.