Advertencia

Maíz: advierten por el avance de la mancha blanca

Desde la Red de Manejo de Plagas de Aapresid (REM), señalaron que las lluvias y la alta humedad de las últimas semanas generaron condiciones ideales para la mancha blanca del maíz, que puede afectar el llenado de granos y comprometer el rendimiento del cultivo.