La cadena de ganados y carne vacuna argentina aceleró el proceso de inscripción de productores en VISEC CARNE, la plataforma desarrollada para demostrar que la carne exportada cumple con las nuevas exigencias de la Unión Europea vinculadas a cadenas libres de deforestación.
Productores ganaderos tienen tiempo hasta junio para registrarse en VISEC CARNE
Aunque la nueva normativa de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación comenzará a regir a fines de 2026, el sector ganadero argentino ya puso en marcha un sistema de registro para productores.
El nuevo Reglamento Europeo 1115/2023 comenzará a aplicarse el 30 de diciembre de 2026, pero desde el sector remarcaron que el registro debe realizarse antes de junio para facilitar el análisis de los establecimientos y evitar futuros costos para los productores.
Desde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) explicaron que “la trazabilidad que exige Europa llega hasta el nacimiento de los animales”, por lo que cada frigorífico deberá poder demostrar el recorrido completo de la hacienda y su origen productivo.
En ese sentido, advirtieron que si los productores no están registrados en la plataforma, “esa información no podrá integrarse correctamente al sistema”, lo que podría afectar futuras operaciones comerciales.
Además, el IPCVA informó que durante junio realizará el análisis de los polígonos correspondientes a los establecimientos registrados. Luego de esa fecha, ese estudio dejará de ser financiado por el Instituto.
Según señalaron desde la entidad, quienes no se inscriban podrían quedar fuera de operaciones vinculadas a mercados que exigen trazabilidad ambiental y cumplimiento de la normativa europea. Incluso, alertaron que la hacienda “podría tener menos compradores interesados o perder valor comercial frente a animales provenientes de establecimientos ya registrados y validados”.
Requerimiento
Aunque el requerimiento surge desde la Unión Europea, la recomendación alcanza a todos los productores ganaderos, incluso a aquellos que actualmente no exportan de manera directa.
“Un ternero que hoy está en un campo de cría puede terminar, directa o indirectamente, en un circuito exportador”, indicaron desde el IPCVA, al explicar por qué toda la cadena debe incorporarse al sistema.
VISEC CARNE es una plataforma impulsada por actores de la producción, la industria y la comercialización para facilitar el cumplimiento de las exigencias ambientales internacionales. La herramienta permite aportar información sobre trazabilidad, legalidad, origen de los animales y respeto por los derechos de los pueblos originarios.
Desde el sector aclararon que VISEC CARNE “no es una certificación”, sino una plataforma de validación de información para demostrar cumplimiento ante mercados que lo exigen.
Inscripciones
La inscripción no tiene costo para los productores, aunque quienes no se registren antes de junio de 2026 deberán cubrir posteriormente el costo del análisis de los polígonos de sus RENSPA.
El sistema es financiado por la industria frigorífica exportadora y el IPCVA, y cuenta con la participación de entidades como el IPCVA, Consorcio ABC, Sociedad Rural Argentina, CONINAGRO, Federación Agraria Argentina, FIFRA, UNICA, APEA y la Cámara Argentina de Feedlot, entre otras organizaciones del sector.
Los productores interesados deben registrarse a través del sitio oficial de VISEC CARNE: https://carne.visec.com.ar/Identity/Account/Login