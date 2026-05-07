Guía Estratégica para el Agro

¿Hay razones para temer un semestre frío con lluvias en exceso en Argentina?

¿Habrá un “Niño” de alta intensidad que impacte en el invierno? ¿Puede tratarse de un evento de un nivel extremo? Tras un 2025 en el cual los excesos e inundaciones fueron protagonistas en el otoño y el invierno, se analiza qué posibilidades hay de que se repita el patrón pluvial del 2025. “Esperamos un escenario normal de lluvias para el semestre frío”, adelanta el consultor Elorriaga.