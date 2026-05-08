Edición 2026

Congreso Maizar: el desafío de transformar el potencial del agro en resultados concretos

El próximo 27 de mayo se realizará en Buenos Aires la 20° edición del Congreso Maizar, el principal espacio de encuentro de la cadena del maíz y del sorgo en la Argentina. Bajo el lema “Del potencial a los resultados”, el evento reunirá a referentes del sector para debatir sobre competitividad, agregado de valor, tecnología y mercados.