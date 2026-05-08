La cadena del maíz y del sorgo volverá a reunirse el próximo 27 de mayo en el Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires para participar de la 20° edición del Congreso Maizar, uno de los encuentros más importantes del agro argentino.
Congreso Maizar: el desafío de transformar el potencial del agro en resultados concretos
El próximo 27 de mayo se realizará en Buenos Aires la 20° edición del Congreso Maizar, el principal espacio de encuentro de la cadena del maíz y del sorgo en la Argentina. Bajo el lema “Del potencial a los resultados”, el evento reunirá a referentes del sector para debatir sobre competitividad, agregado de valor, tecnología y mercados.
Bajo el lema “Del potencial a los resultados”, el Congreso buscará poner el foco en cómo transformar la capacidad productiva del sector en inversiones, eficiencia operativa y generación de empleo de calidad.
Además, desde la entidad remarcaron que en años anteriores el eje estuvo puesto en mostrar el potencial del sector para la economía argentina y su impacto en el desarrollo federal.
Debates
Sin embargo, en esta edición el objetivo será “bajar al llano” y debatir de manera concreta “en qué punto estamos respecto de ese potencial, con qué contamos, qué nos falta, qué nos obstaculiza, qué nos favorece y qué estamos dispuestos a hacer”, remarcaron desde MAIZAR.
Para ello, el Congreso contará con cerca de 50 paneles y más de 170 expositores, entre empresarios, productores, investigadores, técnicos, analistas y funcionarios del país y del exterior, en un encuentro que desde la organización califican como una cita clave para inversores y tomadores de decisiones.
Desde Maizar señalaron que esta edición se desarrollará en un contexto atravesado por tensiones económicas y desafíos globales, con una cosecha récord, aunque con márgenes ajustados, costos elevados y un escenario internacional cada vez más competitivo.
Paneles
En ese marco, indicaron que los principales temas internacionales que hoy impactan sobre la cadena tendrán paneles específicos.
Entre ellos, mencionaron la situación del mercado de fertilizantes, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y los desafíos que implican algunas de sus exigencias, la relación comercial con China —clave para el sorgo y cada vez más relevante para el maíz—, el futuro global de los biocombustibles y el escenario geopolítico internacional atravesado por conflictos e incertidumbre.
En el plano local, se debatirá sobre agregado de valor, financiamiento, competitividad industrial y transformación del maíz en proteína animal. La producción de carne bovina y el bioetanol tendrán espacios específicos dentro de la agenda.
Además, habrá paneles vinculados al riego en zonas extrapampeanas, innovación tecnológica, brechas de rendimiento, manejo de plagas, biológicos, agtech e inteligencia artificial aplicada al agro.
El Congreso también pondrá sobre la mesa los desafíos del negocio del sorgo y el recambio generacional dentro de las empresas agropecuarias.
Según destacaron desde la organización, el objetivo será generar un espacio de diálogo para construir una hoja de ruta compartida que permita fortalecer la competitividad y la transformación en origen.