Argentina consolidó su posición como referente de la lechería regional al obtener 19 distinciones en el marco del 4º Mundial do Queijo do Brasil, celebrado recientemente en San Pablo. El evento, organizado por la Guilde Internationale des Fromagers, reunió a expertos internacionales que evaluaron piezas provenientes de más de 30 países, juzgando atributos de sabor, textura, aroma y presentación.
19 quesos argentinos fueron premiados en el Mundial de Brasil
La delegación nacional obtuvo un desempeño histórico en el certamen internacional de San Pablo. Con 19 medallas en total, la industria láctea argentina reafirmó su competitividad frente a más de 2.600 productos de todo el mundo.
Un certamen de jerarquía global
La competencia, que desde 2019 se ha convertido en una cita ineludible para el sector lácteo del Cono Sur, contó con la participación de 40 productores argentinos. En esta edición, el jurado debió discernir entre una oferta récord de productos, donde las piezas nacionales lograron sobresalir tanto en categorías artesanales como industriales.
Los reconocimientos alcanzaron los niveles más altos del podio. Se destacaron medallas de Super Oro para el Parmesano de Casarias S.A. y el Sbrinz de Frutos del Campo S.A., dos variedades de pasta dura que demostraron el potencial de maduración y la complejidad técnica que alcanza la industria local.
El protagonismo de las marcas nacionales
Entre los 19 galardones obtenidos por el país, la firma centenaria Santa Rosa se posicionó como la más premiada de la delegación argentina, sumando un total de cinco medallas. La empresa, que participó por primera vez en este certamen mundial, obtuvo el Oro por su Reggianito, Plata por su Pategrás, y tres Bronces por sus variedades Sardo, Provoleta y Azul.
"Es una instancia que celebramos con entusiasmo, ya que estos espacios nos permiten llevar lo mejor de la industria argentina al mundo", señaló Sofía Ruano, gerente de Marketing de Santa Rosa. La ejecutiva subrayó que producir quesos de calidad excepcional para competir internacionalmente constituye un orgullo para la cadena de valor local.
Variedad y excelencia en el podio
El listado de ganadores refleja la diversidad del portfolio argentino. Además de los mencionados, firmas como Poland S.A. (Provoleta), Festa (Burratina con Tartufo), Man S.A. (Parmesano y Reggianito) y Mamaicunas (Gaucha Patagonia) también se alzaron con medallas de Oro, evidenciando que la excelencia no es patrimonio de un solo estilo, sino un estándar compartido por pymes y grandes empresas lácteas por igual.
Este reconocimiento en tierras brasileñas no solo premia el sabor, sino que valida los procesos de inocuidad, maduración y calidad de materia prima. Para la industria argentina, estas 19 medallas funcionan como una carta de presentación fundamental para continuar expandiendo los horizontes de exportación y consolidar el valor agregado de sus derivados lácteos en el mercado global.