Así lo expone un reciente artículo técnico que pone el foco en un aspecto muchas veces subestimado dentro del manejo diario del rodeo.
Descanso, el factor silencioso que define la productividad en el tambo
El tiempo que una vaca lechera pasa descansando es mucho más que una cuestión de bienestar: es un factor clave que impacta directamente en la producción de leche, la salud animal y la eficiencia del sistema.
Lejos de ser un dato menor, el descanso forma parte del “triángulo productivo” de la vaca lechera: comer, ordeñarse y estar tumbada.
En este sentido, especialistas destacan que maximizar el tiempo de reposo es fundamental para mejorar el rendimiento, ya que es durante ese período cuando se optimizan procesos fisiológicos clave para la producción de leche.
Según el trabajo, una vaca puede pasar entre 12 y 14 horas al día descansando en condiciones ideales.
Menos estrés
Este comportamiento no solo reduce el estrés y la incidencia de cojeras, sino que además mejora el flujo sanguíneo hacia la glándula mamaria, lo que se traduce en mayor síntesis de leche. Incluso, se estima que cada hora adicional de descanso puede aportar aproximadamente un litro más de producción diaria por animal.
El informe también advierte que múltiples factores pueden limitar este tiempo de reposo, desde un diseño inadecuado de instalaciones hasta la sobreocupación de los espacios o tiempos excesivos fuera del área de descanso, como ocurre durante ordeños prolongados.
En este contexto, el diseño de los sistemas de alojamiento —ya sea en cama de paja o en cubículos— adquiere un rol determinante. Ambos pueden ser eficientes, siempre que garanticen confort, higiene y dimensiones adecuadas. De lo contrario, aumentan los riesgos sanitarios, especialmente de patologías como mastitis o problemas podales.
Punto clave
Otro punto clave es la relación entre bienestar y productividad. Vacas sometidas a estrés destinan más energía a responder a ese estado que a producir leche, afectando tanto el rendimiento como la reproducción.
En definitiva, el descanso no es un lujo dentro del sistema lechero, sino una variable estratégica. Su correcta gestión puede marcar la diferencia entre un rodeo eficiente y uno con problemas productivos y sanitarios.