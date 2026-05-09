Lechería de precisión

Del lote al tambo: cómo la agricultura de precisión mejora la producción y calidad de alimentos

TodoLactea 2026 permitirá mostrará cómo la agricultura de precisión aplicada a la producción de alimentos para el ganado permitió mejorar calidad, estabilidad y eficiencia en un sistema ubicado en la zona rural de Laspiur, provincia de Córdoba, que pasó de producir 3.000 a 105.000 litros diarios de leche.