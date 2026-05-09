La próxima edición de TodoLactea 2026 tendrá uno de sus focos puestos en la incorporación de tecnología y análisis de datos dentro de los sistemas lecheros.
Del lote al tambo: cómo la agricultura de precisión mejora la producción y calidad de alimentos
TodoLactea 2026 permitirá mostrará cómo la agricultura de precisión aplicada a la producción de alimentos para el ganado permitió mejorar calidad, estabilidad y eficiencia en un sistema ubicado en la zona rural de Laspiur, provincia de Córdoba, que pasó de producir 3.000 a 105.000 litros diarios de leche.
En ese marco, APIX y Agroideas presentarán el martes 12 de mayo, desde las 10 horas en el Auditorio Select Debernardi, una disertación basada en la experiencia de La Querencia SRL, un establecimiento ubicado en la zona rural de Laspiur, provincia de Córdoba, que logró un crecimiento productivo exponencial a partir de la incorporación de agronomía de precisión.
La charla llevará por título “Cómo mejorar calidad y volumen de alimento del silaje, propósito de La Querencia SRL aplicando Agronomía de Precisión con APIX” y contará con la participación de Javier y Diego Camisasso junto al ingeniero agrónomo Juan Pablo Alisio, integrante de APIX. La moderación estará a cargo de Federico Aguer.
Según explicó Alisio, la propuesta apunta a mostrar cómo un manejo agronómico más eficiente puede impactar directamente en la productividad de los sistemas ganaderos y tamberos.
“Lo que buscamos es acompañar la toma de decisiones para sembrar de manera más optimizada y eficiente cultivos que luego se transforman en alimento para producir carne o leche”, señaló.
El profesional remarcó que muchas veces los cultivos destinados a alimentación animal no alcanzan su máximo potencial nutritivo debido a desequilibrios en la nutrición o en el manejo agronómico.
Esa situación termina repercutiendo en menores niveles de conversión y eficiencia productiva.
“Trabajamos para mejorar la calidad del alimento que consume el animal. No se trata solamente de producir volumen, sino de lograr estabilidad y calidad nutritiva en cada lote sembrado, ya sea para picado, cosecha o henificación”, indicó.
Del diagnóstico a la implementación: un acompañamiento integral
APIX mostrará durante la exposición que la agricultura de precisión no se limita únicamente a una recomendación técnica puntual, sino que implica un acompañamiento integral en todo el proceso productivo.
En el caso de La Querencia, el trabajo incluyó decisiones vinculadas a fechas de siembra, elección de híbridos, densidades variables, estrategias de fertilización y monitoreo de calidad de implantación. Todo ello acompañado por capacitación permanente a los operarios encargados de ejecutar las labores.
Alisio explicó que uno de los desafíos más importantes fue incorporar tecnologías que hasta entonces resultaban desconocidas para el equipo de trabajo del establecimiento. Entre ellas, la utilización de una sembradora con capacidad de variabilidad en densidad de semillas y fertilización.
“Nos encargamos de que los operarios aprendieran a utilizar la tecnología y pudieran aprovecharla al máximo. No queríamos que quedaran dudas al comenzar algo completamente nuevo”, detalló.
Ese acompañamiento permitió que las recomendaciones técnicas se transformaran en prácticas concretas dentro de cada lote, generando mejoras tanto en productividad como en calidad de los silajes obtenidos.
El crecimiento del establecimiento es uno de los indicadores más contundentes del proceso. “Pasar de 3.000 a 105.000 litros diarios habla claramente del éxito de un trabajo conjunto”, resumió Alisio.
El profesional de APIX destaca que el objetivo final es lograr que cada kilo consumido por el animal tenga el mayor valor nutricional posible, permitiendo una mejor conversión en leche o carne y optimizando los recursos disponibles dentro de sistemas mixtos.
Innovación, inteligencia artificial y una nueva mirada para el agro
La jornada continuará a las 11 horas con una segunda actividad impulsada por APIX y Agroideas, orientada a innovación, transformación digital y nuevas formas de pensar la producción agropecuaria.
El encargado de la disertación será Federico Mayer, ingeniero agrónomo y referente vinculado al ecosistema AgTech, quien abordará los cambios culturales y tecnológicos que atraviesan actualmente al sector.
Alisio destacó que la relación con Mayer surgió a partir de experiencias compartidas en viajes a Silicon Valley, donde pudieron tomar contacto con nuevas metodologías de trabajo, modelos colaborativos y desarrollos tecnológicos aplicados al agro.
“Nos ayudó a salir de nuestra burbuja rutinaria y entender hacia dónde está mirando el mundo”, explicó.
La charla buscará transmitir precisamente esa visión: la importancia de generar alianzas estratégicas, integrar soluciones y adoptar una lógica de trabajo colaborativa que permita acelerar procesos de innovación dentro del sector agropecuario.
Además, uno de los ejes centrales será el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas herramientas digitales en la toma de decisiones productivas.
“Hoy tenemos herramientas muy valiosas y hay que aprender a sacarles provecho. El desafío es incorporar otra mirada sobre los procesos de trabajo y sobre las oportunidades que existen”, sostuvo Alisio.
La propuesta de TodoLactea 2026 buscará así combinar experiencias concretas de producción con una mirada de futuro, en una edición donde la tecnología, los datos y la eficiencia aparecen cada vez más como pilares fundamentales para la lechería y la ganadería modernas.