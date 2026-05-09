La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio a conocer su nueva perspectiva agroclimática semanal, en la que anticipa un escenario marcado por lluvias desparejas, ingreso de aire frío y un posterior ascenso térmico sobre el norte del área agrícola.
La Bolsa de Cereales anticipa una semana con contrastes climáticos para el campo argentino
La perspectiva agroclimática hasta 13 de mayo anticipa el paso de un frente de tormenta con precipitaciones moderadas a escasas en gran parte del área agrícola. El informe también advierte sobre el ingreso de aire polar, la posibilidad de heladas en varias regiones productivas y un posterior ascenso térmico sobre el norte del país.
De acuerdo al informe, durante el inicio del período se completará el avance de un frente de tormenta de importante intensidad. Sin embargo, la falta de suficiente humedad atmosférica limitará el volumen de precipitaciones en gran parte de las regiones productivas.
En este contexto, la mayor parte del área agrícola argentina registrará lluvias escasas a nulas, aunque algunas zonas específicas del norte y del extremo centro-este recibirán aportes moderados a abundantes acompañados por focos de tormenta.
Las mayores lluvias se concentrarán en el norte y noreste
Según el relevamiento climático, las precipitaciones más importantes se producirán sobre el este del NOA, gran parte de la Región del Chaco, sectores de Paraguay, buena parte de la Mesopotamia y la mayor parte del Uruguay.
En estas áreas se prevén acumulados superiores a los 25 milímetros, mientras que sobre el norte uruguayo podrían desarrollarse tormentas de mayor intensidad.
Por el contrario, gran parte de la Región Pampeana y otras zonas agrícolas centrales presentarían registros mucho más limitados, en un contexto donde continúa siendo necesaria la recuperación de humedad en algunos perfiles de suelo.
La distribución irregular de las lluvias vuelve a reflejar el comportamiento dispar que vienen mostrando las condiciones climáticas en distintas regiones productivas durante la actual campaña.
Ingreso de aire polar y riesgo de heladas
Tras el paso del frente de tormenta, el informe advierte sobre el avance de vientos polares que abarcarán gran parte del área agrícola sudamericana, provocando un importante descenso térmico.
Las zonas serranas y cordilleranas del NOA y de Cuyo serán las más afectadas por el frío, con temperaturas mínimas inferiores a los 0°C y probabilidad de heladas generales.
Asimismo, se prevén mínimas inferiores a los 5°C en sectores del centro del NOA, el centro y este de Cuyo, el oeste de la Región Pampeana, el sudeste chaqueño y áreas de Paraguay, donde podrían registrarse heladas localizadas.
En tanto, gran parte del resto del territorio agrícola experimentará temperaturas mínimas de entre 5 y 10°C, con ambiente frío pero sin eventos generalizados de heladas.
La presencia de bajas temperaturas genera atención especialmente en zonas donde aún permanecen cultivos tardíos o actividades sensibles a los eventos de frío intenso.
Posterior ascenso térmico en el norte del país
Hacia la segunda parte del período analizado, la circulación de vientos tropicales favorecerá un nuevo incremento de temperaturas, principalmente sobre el norte del área agrícola.
No obstante, el informe aclara que el aire cálido no logrará avanzar con fuerza hacia el sur, por lo que persistirá un marcado contraste térmico entre regiones.
Las temperaturas máximas más elevadas se registrarán en el este del NOA, el norte del Chaco, el norte de la Mesopotamia, el norte de la Región Pampeana y el norte uruguayo, donde podrían superarse los 25°C e incluso alcanzarse registros de entre 30 y 35°C en algunos sectores.
En cambio, el centro del país presentará valores más moderados, con máximas previstas entre 20 y 25°C en gran parte de la Región Pampeana y Cuyo.
Por su parte, las áreas serranas y cordilleranas del oeste del NOA, el oeste cuyano y el sudeste bonaerense mantendrán temperaturas inferiores a los 20°C, consolidando un escenario climático de fuerte amplitud térmica y marcada variabilidad regional.