Fuerte variabilidad térmica

La Bolsa de Cereales anticipa una semana con contrastes climáticos para el campo argentino

La perspectiva agroclimática hasta 13 de mayo anticipa el paso de un frente de tormenta con precipitaciones moderadas a escasas en gran parte del área agrícola. El informe también advierte sobre el ingreso de aire polar, la posibilidad de heladas en varias regiones productivas y un posterior ascenso térmico sobre el norte del país.