El inicio de la implementación plena del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea marca un nuevo escenario para el comercio exterior argentino y regional. Desde el 1° de mayo comenzó a aplicarse formalmente el Acuerdo Interino de Comercio entre ambos bloques, considerado el entendimiento comercial de mayor alcance alcanzado por el Mercosur desde su creación.
El acuerdo Mercosur-Unión Europea abre una nueva etapa para el agro y las exportaciones argentinas
El entendimiento abre nuevas oportunidades para las exportaciones argentinas, especialmente para la agroindustria, establece reglas comerciales de largo plazo y genera expectativas sobre inversiones, reducción de aranceles y crecimiento del intercambio bilateral.
El tratado involucra a los cuatro países sudamericanos del bloque —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— y a los 27 miembros de la Unión Europea, conformando el área de libre comercio más grande del mundo en términos de población y volumen económico integrado.
Según el informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, el acuerdo representa un cambio estructural para la inserción internacional argentina, especialmente para el sector agroindustrial, que concentra gran parte de las exportaciones hacia Europa.
Actualmente, la Unión Europea es el segundo destino de exportación de Argentina y el principal origen de inversiones extranjeras directas en el país. Durante 2025, las exportaciones argentinas hacia el bloque europeo alcanzaron los 8.486 millones de dólares, mientras que las importaciones totalizaron 10.478 millones.
Beneficios para el agro y reducción de aranceles
Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es la apertura comercial para productos agrícolas y agroindustriales.
El tratado establece la liberalización del 82 % de los bienes agrícolas que ingresan al mercado europeo y el 100 % de los productos industriales. Además, para aquellos bienes agrícolas que no tendrán apertura total se definieron cuotas preferenciales de acceso.
Entre los productos beneficiados aparecen carnes, maíz, arroz, azúcar, etanol, huevos, quesos y leche en polvo, mientras que otros productos agroindustriales como frutas, hortalizas y vinos accederán con reducción arancelaria plena y sin cupos.
De acuerdo con el informe, el 99 % de las exportaciones del Mercosur obtendrá algún tipo de beneficio comercial dentro del acuerdo. Un 74 % ya ingresó libre de aranceles desde el comienzo de la implementación, mientras que otro 18 % reducirá progresivamente sus aranceles durante los próximos diez años.
La agroindustria argentina aparece como uno de los sectores más favorecidos, teniendo en cuenta que el 85 % de las exportaciones nacionales hacia Europa corresponden a productos agroindustriales.
Además, el acuerdo coloca a Argentina en igualdad de condiciones frente a otros países que ya poseen tratados comerciales con la Unión Europea, como Chile, México, Canadá, Colombia, Perú o Nueva Zelanda.
Cambios en derechos de exportación y nuevas reglas comerciales
Más allá de la reducción de aranceles, el acuerdo introduce cambios importantes vinculados a los derechos de exportación y las reglas de acceso comercial.
A partir del tercer año de vigencia, Argentina no podrá aplicar derechos de exportación sobre productos enviados hacia la Unión Europea, salvo determinadas excepciones previstas dentro del tratado.
En el caso del complejo soja, se estableció un cronograma gradual que fija un tope máximo de retenciones del 18 % hacia 2031 y del 14 % hacia 2036.
Para otros complejos exportadores relevantes como maíz, trigo, sorgo, girasol y carnes, los derechos de exportación tenderían a desaparecer completamente en un plazo de tres años para los envíos destinados al mercado europeo.
El informe destaca que estas condiciones podrían generar un ingreso adicional de divisas por más de 10.500 millones de dólares en una década para las exportaciones agroindustriales argentinas.
El acuerdo también incorpora nuevas normas vinculadas a comercio electrónico, facilitación comercial, defensa comercial y certificaciones sanitarias y ambientales.
En ese marco, uno de los puntos destacados es el reconocimiento de los sistemas de control y trazabilidad del Mercosur frente a regulaciones ambientales europeas, incluyendo las vinculadas a deforestación.
Expectativas por nuevas inversiones
Otro de los ejes centrales del acuerdo pasa por el potencial impacto sobre las inversiones extranjeras.
La Unión Europea comprometió 1.800 millones de euros destinados al Mercosur, de los cuales 400 millones corresponden a subvenciones directas y 1.400 millones serán canalizados a través de organismos financieros y del Banco Europeo de Inversiones.
La posibilidad de contar con reglas comerciales estables y previsibilidad jurídica aparece como uno de los principales incentivos para la llegada de nuevos capitales.
En ese sentido, el informe menciona como ejemplo reciente el anuncio de un acuerdo impulsado desde Alemania para el abastecimiento de gas natural licuado argentino a partir de 2027.
Los analistas sostienen que el acuerdo podría transformarse en un factor clave para impulsar inversiones en infraestructura, energía, logística y agregado de valor agroindustrial.
Un nuevo escenario para el comercio exterior argentino
Desde la Bolsa de Comercio de Rosario remarcan que el acuerdo no debe interpretarse únicamente como una herramienta de apertura comercial, sino como la consolidación de un marco institucional estable para el comercio internacional argentino.
En un contexto global atravesado por tensiones comerciales, barreras regulatorias y cambios permanentes en las reglas de acceso a mercados, la posibilidad de contar con previsibilidad frente a uno de los principales socios comerciales del país es considerada estratégica.
La expectativa ahora estará puesta en la capacidad de las empresas y cadenas productivas argentinas para aprovechar las ventajas competitivas que ofrece el acuerdo, ampliar mercados y generar nuevas inversiones y oportunidades de empleo en los próximos años.