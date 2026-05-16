Informe de la BCR

Récord absoluto para el maíz: la región núcleo proyecta más de 20 Mt

La campaña maicera 2025/26 alcanzará un volumen histórico en la región núcleo, donde la producción final se estima en 20,35 millones de toneladas, un 35% por encima del récord anterior. A pesar del fuerte estrés hídrico registrado durante parte del verano, los rindes superaron ampliamente las expectativas iniciales y consolidaron una de las mejores campañas de las últimas décadas.