La campaña de maíz 2025/26 quedará marcada como una de las más importantes de la historia agrícola argentina. De acuerdo al último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, la región núcleo alcanzará una producción récord de 20,35 millones de toneladas, impulsada por rindes superiores a los previstos y una de las mayores superficies sembradas de los últimos 17 años.
Récord absoluto para el maíz: la región núcleo proyecta más de 20 Mt
La campaña maicera 2025/26 alcanzará un volumen histórico en la región núcleo, donde la producción final se estima en 20,35 millones de toneladas, un 35% por encima del récord anterior. A pesar del fuerte estrés hídrico registrado durante parte del verano, los rindes superaron ampliamente las expectativas iniciales y consolidaron una de las mejores campañas de las últimas décadas.
El dato cobra aún más relevancia si se considera que al inicio de la siembra las proyecciones se ubicaban en torno a las 15,5 millones de toneladas. Sin embargo, el avance de la cosecha fue confirmando rindes muy por encima de las expectativas iniciales.
Actualmente, el rendimiento promedio regional se ubica en 110 quintales por hectárea, cinco quintales más que en la estimación anterior.
La combinación entre alta productividad y una superficie sembrada de 2,3 millones de hectáreas permitió consolidar un volumen final que supera en un 35% al récord previo alcanzado en la campaña 2019/20.
Desde la BCR destacaron además que, si se toma como referencia el promedio productivo de los últimos 17 años, la actual campaña equivale prácticamente a “dos cosechas juntas”.
La recuperación hídrica fue clave para sostener los rindes
Uno de los aspectos más llamativos de la campaña fue la capacidad de recuperación que mostró el cultivo luego del fuerte déficit hídrico registrado durante el verano.
Desde el 24 de diciembre las precipitaciones prácticamente desaparecieron en gran parte de la región núcleo, afectando al maíz temprano en pleno período crítico de llenado de granos. A pesar de ese escenario, las lluvias registradas desde febrero permitieron recomponer parte de las condiciones productivas y sostener elevados potenciales de rendimiento en muchas zonas.
Los mejores resultados se observan en el noroeste bonaerense y en el centro-sur santafesino. En localidades como Junín, los rindes promedio del maíz temprano alcanzan los 135 quintales por hectárea.
En el centro-sur de Santa Fe los promedios se ubican en torno a los 117 qq/ha, mientras que en el extremo sur provincial rondan los 115 qq/ha.
También el sudeste cordobés muestra muy buenos resultados. En zonas como Monte Buey y Corral de Bustos, los mejores lotes llegan a rindes de entre 135 y 140 qq/ha.
La contracara aparece en el sudeste santafesino y noreste bonaerense, donde la sequía impactó con mayor intensidad. Allí los rindes promedio bajan a 78 qq/ha y 91 qq/ha respectivamente.
En el área cercana a Rosario se reportan valores de entre 70 y 80 quintales, mientras que en Pergamino los promedios se ubican cerca de los 95 qq/ha.
Buenas perspectivas para el maíz tardío y de segunda
Aunque todavía resta recolectar la totalidad del maíz tardío y de segunda, las perspectivas continúan siendo favorables en buena parte de la región agrícola.
En el noroeste bonaerense, técnicos y productores aseguran que los maíces tardíos prácticamente no sintieron el impacto de las altas temperaturas extremas ni del déficit hídrico, por lo que se esperan rindes cercanos a los 100 qq/ha.
En Pergamino se proyectan rindes de 95 qq/ha para los tardíos y entre 60 y 70 qq/ha para los maíces de segunda.
En Marcos Juárez las estimaciones también rondan los 95 qq/ha, mientras que en Bigand las expectativas oscilan entre 50 y 70 quintales.
La soja entra en la etapa final de cosecha
El informe de la Bolsa de Comercio de Rosario también refleja un importante avance en la campaña sojera, que ya alcanzó el 90% de la superficie cosechada.
Durante la última semana se registró un progreso del 8% en soja de primera y del 25% en soja de segunda. Ya se recolectaron cerca de 4 millones de hectáreas y sólo restan unas 300.000 hectáreas por levantar.
Las principales demoras se concentran en el norte bonaerense debido a problemas de piso ocasionados por excesos de humedad. No obstante, las condiciones climáticas previstas permitirían acelerar el cierre de campaña en los próximos días.
En términos productivos, la soja también mostró resultados mejores a los esperados pese a la falta de agua sufrida entre enero y febrero.
La soja de primera mantiene rindes estables de entre 40 y 55 qq/ha, mientras que la soja de segunda sorprendió positivamente en varias zonas del noroeste bonaerense, con promedios cercanos a los 35 quintales.
Pronóstico climático y reservas de agua
En paralelo, el informe climático anticipa condiciones inestables para el sábado, con probabilidad de lluvias débiles desde el mediodía y mejoras hacia la tarde.
Además, se prevén heladas intensas para el lunes, con temperaturas mínimas que podrían ubicarse entre los 0 y los -5°C en distintas áreas agrícolas.
Pese a ello, el consultor Elorriaga destacó que las reservas de humedad en el suelo presentan actualmente condiciones “entre muy buenas y excelentes”, con una distribución pareja desde el Río Colorado hasta Formosa, un escenario que —según indicó— “hacía años no se observaba”.