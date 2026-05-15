La carne vacuna argentina volverá a tener una fuerte presencia internacional en una de las ferias alimentarias más relevantes del mundo.
La carne argentina redobla su apuesta en China
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina participará de una nueva edición de la feria internacional Sial China, que se desarrollará del 18 al 20 de mayo en Shanghái. La delegación argentina estará integrada por 25 empresas exportadoras y contará con un pabellón de más de mil metros cuadrados destinado a fortalecer la presencia de la carne vacuna nacional en el principal mercado comprador del país.
Del 18 al 20 de mayo, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) participará de una nueva edición de Sial China, el gigantesco encuentro comercial que se desarrollará en Shanghái y que reúne a empresas, compradores y referentes de la industria alimentaria global.
La participación argentina se enmarca dentro de la estrategia de promoción internacional que el IPCVA viene impulsando para consolidar y ampliar la presencia de la carne vacuna nacional en el mercado asiático, especialmente en China, que continúa siendo el principal destino de exportación en volumen para el sector frigorífico argentino.
Una apuesta estratégica al principal mercado exportador
Desde el IPCVA destacaron que la participación en Sial China representa una oportunidad clave para profundizar vínculos comerciales y continuar posicionando la marca “Argentine Beef” en uno de los mercados más dinámicos y competitivos del mundo.
El presidente del instituto, Georges Breitschmitt, remarcó la relevancia estratégica del mercado chino para la cadena cárnica argentina.
“Tenemos muchas expectativas porque China sigue siendo nuestro principal comprador en volumen”, aseguró el titular del organismo al referirse a las perspectivas comerciales que genera la feria.
Además, explicó que durante este año el instituto decidió ampliar las acciones promocionales hacia otras grandes ciudades del país asiático, buscando expandir el alcance comercial más allá de los tradicionales centros económicos.
“Ampliamos las acciones de promoción a otras grandes ciudades, como Chongqing, posicionando la carne argentina en el interior de ese enorme país para que sigan creciendo los negocios”, sostuvo Breitschmitt.
La estrategia apunta a consolidar la presencia de la carne vacuna argentina en regiones del interior chino donde crece sostenidamente la demanda de proteínas importadas y productos premium.
Pabellón argentino en una de las ferias más importantes del mundo
Para esta edición de Sial China, el IPCVA desarrollará un imponente pabellón institucional de 1.150 metros cuadrados bajo la marca Argentine Beef.
El espacio contará con sectores individuales destinados a las empresas exportadoras participantes, además de un gran restaurante donde se realizarán degustaciones de carne argentina orientadas a compradores internacionales, distribuidores y visitantes de la feria.
La presencia argentina en este tipo de eventos internacionales constituye una de las principales herramientas de promoción externa para el sector frigorífico nacional, ya que permite generar contactos comerciales, exhibir productos y posicionar atributos vinculados a la calidad, trazabilidad y tradición ganadera argentina.
Sial China es considerada una de las ferias alimentarias más importantes del planeta y ocupa un lugar prioritario dentro de la agenda internacional del negocio cárnico argentino debido al peso específico que tiene el mercado chino en las exportaciones nacionales.
La feria reúne anualmente a miles de empresas de alimentos y bebidas de distintos países, convirtiéndose en un escenario estratégico para la apertura de nuevos mercados y el fortalecimiento de vínculos comerciales internacionales.
Empresas exportadoras que buscarán ampliar negocios en Asia
En esta oportunidad, el IPCVA estará acompañado por 25 empresas exportadoras argentinas que participarán de las rondas de negocios y actividades promocionales previstas durante la exposición.
Entre las firmas participantes se encuentran Arrebeef, Azul Natural Beef, Carne Hereford, Compañía Bernal, Compañía Central Pampeana, Conallison, Ecocarnes, Frigolar, Frigorífico Forres Beltrán, Frigorífico Gorina y Frigorífico Rioplatense.
También participarán Frimsa, Grupo Lequio, Industrias Frigoríficas Recreo, Industrias Frigoríficas Sur, Italmen Menudencias, La Anónima, Logros, Marfrig, Offal Exp, Panoa Ganadera, Rafaela Alimentos, Santa Giulia y Tomasello.
La presencia conjunta de frigoríficos y exportadoras busca potenciar la inserción internacional del sector, en un contexto donde la demanda asiática continúa siendo uno de los motores centrales para la industria de la carne vacuna argentina.
Desde el IPCVA consideran que este tipo de acciones resultan fundamentales para sostener la competitividad internacional, ampliar mercados y fortalecer la imagen de la carne argentina como un producto de calidad reconocido a nivel mundial.