Con una fuerte presencia en la Sial 2026

La carne argentina redobla su apuesta en China

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina participará de una nueva edición de la feria internacional Sial China, que se desarrollará del 18 al 20 de mayo en Shanghái. La delegación argentina estará integrada por 25 empresas exportadoras y contará con un pabellón de más de mil metros cuadrados destinado a fortalecer la presencia de la carne vacuna nacional en el principal mercado comprador del país.