Ganadería

Cambios en Estados Unidos y China reconfiguran el tablero mundial de la carne vacuna

Un informe de ROSGAN advirtió que, pese a las favorables condiciones que presentaban en 2026 mercados clave como China, Estados Unidos y la Unión Europea para las exportaciones argentinas de carne vacuna, nuevos movimientos de política comercial internacional comenzaron a alterar el escenario y a generar incertidumbre sobre el futuro del negocio global.