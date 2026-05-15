Cuando el mercado internacional parecía alinearse para consolidar a Argentina como uno de los grandes protagonistas del comercio mundial de carne vacuna, una nueva serie de decisiones políticas y comerciales comenzó a modificar las reglas de juego y a generar un escenario de creciente incertidumbre global.
Cambios en Estados Unidos y China reconfiguran el tablero mundial de la carne vacuna
Un informe de ROSGAN advirtió que, pese a las favorables condiciones que presentaban en 2026 mercados clave como China, Estados Unidos y la Unión Europea para las exportaciones argentinas de carne vacuna, nuevos movimientos de política comercial internacional comenzaron a alterar el escenario y a generar incertidumbre sobre el futuro del negocio global.
Así lo reflejó un extenso análisis elaborado por ROSGAN, donde se advierte que la política comercial volvió a convertirse en el factor más volátil e impredecible para el negocio cárnico internacional, incluso en un contexto que inicialmente aparecía sumamente favorable para las exportaciones argentinas.
El informe sostiene que durante 2026 las tres principales economías que determinan el comportamiento de la demanda mundial de carne vacuna —la Unión Europea, China y Estados Unidos— ofrecían condiciones particularmente positivas para Argentina. Sin embargo, cambios regulatorios y tensiones comerciales comenzaron a alterar ese escenario.
Europa y China ofrecían un escenario favorable para Argentina
En el caso de la Unión Europea, Argentina mantiene históricamente una posición consolidada dentro del mercado de carnes premium.
Actualmente, el país representa cerca del 45 % de las 65.000 toneladas asignadas bajo la tradicional Cuota Hilton, además de sostener una importante participación comercial fuera de ese contingente arancelario.
Sobre esa trayectoria exportadora, Argentina intentó respaldar las negociaciones con sus socios del Mercosur respecto de la distribución del nuevo cupo concedido al bloque europeo.
El nuevo esquema contempla una primera etapa de 11.000 toneladas equivalente carcasa habilitadas para este año, volumen que irá creciendo progresivamente hasta alcanzar 99.000 toneladas en 2031.
Sin embargo, aún no existe acuerdo entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay respecto del criterio de distribución de ese contingente.
Ante la falta de consenso, comenzó a aplicarse transitoriamente el sistema de “primero llegado, primero servido”, mecanismo que prioriza el orden de ingreso de las exportaciones a la aduana europea.
Según el análisis de ROSGAN, este esquema favorece especialmente a los países con mayor capacidad operativa y velocidad de embarque, generando un sistema más beneficioso para los compradores que para los vendedores, al privilegiar volumen sobre precio.
Al 30 de abril, Argentina ya había ejecutado cerca del 95 % del cupo inicial vigente hasta el 30 de junio, por lo que deberá competir agresivamente para captar parte de las 11.000 toneladas adicionales disponibles.
En paralelo, el mercado chino aparecía como otro gran factor favorable para Argentina.
A diferencia de Europa, donde el posicionamiento argentino se construyó a lo largo de décadas, en China la consolidación comercial fue mucho más reciente, aunque igualmente sólida.
El informe destaca que Argentina fue uno de los países que reaccionó con mayor rapidez frente al crecimiento de la demanda china y logró sostener una participación estable aun en un contexto de fuerte competencia internacional.
Actualmente, el país dispone para 2026 de una cuota anual de 511.000 toneladas dentro del sistema de salvaguardas implementado por China, un volumen prácticamente equivalente al que viene exportando en los últimos años.
La situación contrasta con la de Brasil y Australia, que habrían recibido cuotas considerablemente inferiores a sus niveles históricos de exportación y ya tendrían comprometida gran parte de sus asignaciones.
En ese contexto, comenzó a ganar fuerza la hipótesis de un segundo semestre favorable para Argentina, especialmente ante la posibilidad de que Brasil agotara anticipadamente sus cupos y se incrementara la presión compradora china antes de las festividades de fin de año.
No obstante, el informe advierte que en los últimos días comenzaron a circular versiones sobre un eventual cambio en el sistema de cómputo de cuotas por parte del gobierno chino.
La posibilidad de flexibilizar el acceso para evitar presiones inflacionarias internas podría modificar nuevamente el equilibrio del mercado y beneficiar especialmente a Brasil, país que aún dispone de una enorme capacidad exportadora.
Por el momento no existen anuncios oficiales, aunque el mercado permanece atento a posibles definiciones durante la feria internacional SIAL, que se realizará entre el 18 y el 20 de mayo en Shanghái.
Estados Unidos mueve piezas clave en el comercio mundial
El tercer gran actor analizado por ROSGAN es Estados Unidos, donde recientes movimientos políticos podrían tener fuertes consecuencias sobre el comercio mundial de carne vacuna.
Según consignó el informe, la administración de Donald Trump estaría evaluando implementar medidas destinadas a contener la suba de precios internos de la carne y, al mismo tiempo, estimular la recomposición del rodeo ganadero estadounidense.
La medida de mayor impacto sería la suspensión temporal de los contingentes arancelarios para las importaciones de carne vacuna provenientes de todos los países exportadores.
El objetivo sería incrementar el ingreso de carne importada a menor costo y contener así la presión inflacionaria sobre los precios domésticos.
Hasta ahora, una vez agotadas las cuotas asignadas, los embarques debían afrontar un arancel adicional del 26,4 %.
En ese esquema, Argentina aparecía como uno de los países más favorecidos tras la ampliación de su cuota específica libre de arancel, que pasó de 20.000 a 100.000 toneladas anuales.
Sin embargo, al 30 de abril el país sólo había ejecutado cerca del 30 % de ese contingente, situación que podría convertirlo en uno de los más perjudicados si finalmente se eliminan temporalmente las restricciones arancelarias.
Por el contrario, Brasil volvería a resultar beneficiado, ya que actualmente sus exportaciones ingresan pagando el arancel adicional luego de haber agotado rápidamente el cupo general habilitado para terceros países.
El informe destaca además la enorme fortaleza competitiva brasileña. Durante los primeros cuatro meses del año, Brasil exportó a Estados Unidos unas 135.600 toneladas de carne vacuna, un 12,5 % más que en igual período del año anterior y con valores promedio 20 % superiores.
Un mercado cada vez más condicionado por decisiones políticas
El análisis de ROSGAN concluye que el comercio internacional de carne vacuna atraviesa un momento de extrema sensibilidad política, donde las decisiones gubernamentales pueden alterar rápidamente el equilibrio competitivo global.
En ese sentido, el informe menciona la expectativa generada en torno al encuentro entre Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping, del cual podrían surgir definiciones relevantes sobre licencias de exportación estadounidenses hacia China.
Las especulaciones apuntan a una posible renovación de habilitaciones para más de 400 plantas frigoríficas estadounidenses que perdieron acceso al mercado chino tras el vencimiento de permisos otorgados años atrás.
Según ROSGAN, este escenario refleja una compleja encrucijada política para Estados Unidos: contener la inflación y los precios internos o preservar el respaldo del electorado rural y ganadero, históricamente estratégico para Trump.