Oleaginosas invernales

Carinata, camelina y colza: los cultivos que ganan terreno impulsados por los biocombustibles

Con contratos cerrados antes de la siembra, precios de referencia internacionales y una demanda global impulsada por la transición energética, la carinata, la camelina y la colza avanzan en el esquema agrícola argentino. Las oleaginosas invernales comienzan a consolidarse como una alternativa productiva vinculada al mercado de biocombustibles avanzados y combustibles sostenibles para aviación.