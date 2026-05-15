Más de un centenar de personas murieron y decenas resultaron heridas tras el paso de una violenta tormenta eléctrica acompañada de fuertes ráfagas de viento, lluvia y granizo en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de India.
Un fuerte temporal en India dejó más de 100 muertos y provocó derrumbes masivos
La tormenta afectó principalmente al estado de Uttar Pradesh, en el norte del país. Las autoridades informaron daños en viviendas, caída de árboles y cortes de servicios tras vientos que superaron los 100 kilómetros por hora.
El fenómeno meteorológico provocó además derrumbes de viviendas, caída de árboles, daños en infraestructura y serias complicaciones en distintas ciudades de la región.
Las autoridades locales elevaron este viernes el número de víctimas fatales a 117, mientras que al menos 79 personas sufrieron heridas de diversa consideración. El gobierno regional desplegó equipos de emergencia para asistir a las familias afectadas y comenzar con la reconstrucción de las zonas más dañadas.
Derrumbes, árboles caídos y ráfagas de hasta 130 km/h
El temporal se desató de manera repentina durante la noche del miércoles y afectó a gran parte de Uttar Pradesh, el estado más poblado de India, donde viven más de 240 millones de personas. Según informó el Servicio Meteorológico de India (IMD), se trató de una intensa tormenta premonzónica generada por condiciones atmosféricas altamente inestables.
Los distritos más golpeados fueron Prayagraj, Bareilly, Mirzapur y Chandauli, donde se registraron vientos de hasta 130 kilómetros por hora. En varias localidades, las ráfagas arrancaron techos, derribaron muros y provocaron el colapso de estructuras precarias.
De acuerdo con los reportes oficiales, la mayoría de las muertes se produjo por derrumbes de paredes y viviendas, caída de árboles y objetos arrastrados por el viento. Otras personas fallecieron por descargas eléctricas atmosféricas en medio de la tormenta.
Las imágenes difundidas por medios locales mostraron caminos bloqueados por árboles caídos, carteles publicitarios destruidos y vehículos aplastados por estructuras metálicas. También se registraron interrupciones en el suministro eléctrico y daños en líneas de comunicación.
Testigos describieron escenas de fuerte desesperación durante el avance del temporal. En la ciudad industrial de Obra, habitantes aseguraron que el cielo “se volvió negro” durante varios minutos mientras el viento levantaba polvo, chapas y escombros.
Además de las pérdidas humanas, las autoridades informaron daños en más de 300 viviendas y la muerte de al menos 177 animales.
Cambio climático
Especialistas meteorológicos señalaron que la violencia del fenómeno podría estar relacionada con las elevadas temperaturas registradas durante las últimas semanas en el norte de India. Uttar Pradesh atravesó uno de los abriles más calurosos de los últimos años, con temperaturas que llegaron hasta los 47,6°C en algunas zonas.
El Departamento Meteorológico de India advirtió que los eventos climáticos extremos, como tormentas eléctricas severas y lluvias intensas, se volvieron cada vez más frecuentes en distintas regiones del país.
Según los pronósticos oficiales, las precipitaciones de mayo podrían superar el 110% del promedio histórico, mientras las autoridades monitorean el avance del monzón hacia las islas Andamán y Nicobar, paso previo al inicio de la temporada de lluvias que se extiende hasta septiembre.
El gobierno estatal, encabezado por Yogi Adityanath, ordenó acelerar la entrega de ayuda económica a las familias damnificadas y desplegar equipos técnicos para evaluar daños en viviendas e infraestructura pública.
Las tareas de emergencia incluyeron la remoción de árboles y postes caídos, la restauración del servicio eléctrico y el traslado de personas afectadas hacia refugios temporales. En varios distritos, escuelas y oficinas públicas permanecieron cerradas mientras continuaban las labores de limpieza.