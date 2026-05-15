Un partido de fútbol de la liga de Libia terminó este jueves en una jornada de extrema tensión y violencia que dejó un saldo de un soldado muerto y al menos siete personas heridas. Los disturbios comenzaron dentro de un estadio en la ciudad de Tarhuna, al sur de Trípoli, y luego se trasladaron hacia distintos puntos de la capital libia.
Disturbios en un partido de fútbol en Libia dejaron un muerto y siete heridos
Los incidentes ocurrieron durante un encuentro de la liga local entre Al-Ittihad y Al-Suwaihl. La violencia se extendió a distintos sectores de Trípoli y afectó incluso instalaciones gubernamentales.
Un fallo arbitral desató los enfrentamientos
Los incidentes ocurrieron durante el encuentro entre los equipos Al-Ittihad y Al-Suwaihl, correspondiente a la liga local de fútbol. Según reportaron medios internacionales y agencias de noticias, la situación se descontroló luego de una polémica decisión arbitral, cuando el juez del partido no sancionó un penal reclamado por jugadores e hinchas de Al-Ittihad.
Las protestas comenzaron dentro del campo de juego y rápidamente escalaron en las tribunas. Testigos indicaron que aficionados ingresaron al césped en medio de un clima de creciente tensión, mientras se producían discusiones entre futbolistas, miembros de seguridad y simpatizantes.
La violencia aumentó con el correr de los minutos y derivó en enfrentamientos generalizados dentro del estadio. Jugadores de ambos equipos fueron agredidos y varios vehículos estacionados en las inmediaciones resultaron incendiados, entre ellos un móvil de transmisión de la señal deportiva Libya Sport TV. También fueron atacados vehículos de las fuerzas de seguridad desplegadas en el lugar.
Ante el avance de los disturbios, intervino la Brigada 444, una de las principales fuerzas armadas que operan en la región de Trípoli. De acuerdo con los reportes difundidos por medios locales e internacionales, los efectivos utilizaron munición real para intentar dispersar a la multitud. Durante ese operativo murió un soldado y otras siete personas sufrieron heridas.
Las autoridades no informaron hasta el momento la identidad de la víctima fatal ni el estado de salud de los heridos. Tampoco se difundió un número oficial de detenidos vinculados con los hechos.
La violencia llegó a edificios oficiales en Trípoli
Los disturbios no quedaron limitados al estadio de Tarhuna. Con el paso de las horas, la tensión se trasladó hacia distintos barrios de Trípoli, donde vecinos reportaron disparos, incendios y una fuerte presencia de efectivos militares y policiales.
Uno de los episodios más graves ocurrió en las inmediaciones de la oficina del primer ministro libio, Abdul Hamid Dbeibe. Manifestantes atacaron el edificio y provocaron incendios en parte de las instalaciones gubernamentales.
Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron humo y daños en el sector exterior del lugar, mientras las fuerzas de seguridad intentaban contener los enfrentamientos.
El gobierno reforzó la vigilancia en edificios públicos y rutas estratégicas de la capital para evitar que la situación continuara escalando. Según reportaron medios regionales, durante varias horas se mantuvo un clima de tensión en diferentes puntos de la ciudad.